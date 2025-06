Vụ lao nhà dân, hai người tử vong: Nghi rượt đuổi nhau

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Hiện trường vụ lao nhà dân khiến 2 người tử vong.

Liên quan thông tin "Hai người tử vong khi lao vào nhà dân lúc giữa đêm", sáng 11-6, Công an phường 15, quận Gò Vấp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiếp tục làm rõ.

Hiện trường vụ việc.

Qua trích xuất camera, bước đầu nghi hai xe máy đã rượt đuổi nhau tốc độ cao trước khi xảy ra sự việc trên.

Danh tính được xác định là N.T.T (25 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và N.H.B.L (33 tuổi, ngụ quận 4).

Trước đó, hơn 22 giờ 30, T. và L. cùng đi hai xe máy chạy trên đường Thống Nhất, hướng từ quận Gò Vấp đi quận 12. Khi đến ngay đoạn giao đường Phạm Văn Chiêu, phường 15, quận Gò Vấp thì cùng lao lên vỉa hè bên phải. Họ tông trụ điện, cửa và tường nhà dân trước khi tử vong.

Tại hiện trường, hai xe máy bể nát, mái hiên nhà dân cũng bị hư hỏng. Lúc này trời mưa, đường ướt.

Lực lượng y tế cũng mau chóng đến hiện trường.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động