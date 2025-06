Xót xa gia đình đi xe máy va chạm với xe đầu kéo, 2 con nhỏ tử vong, bố mẹ tiên lượng xấu

Theo thông tin thì vào khoảng 9 giờ sáng ngày 10/6, tài xế N.V.N (33 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô tải đầu kéo, kéo theo sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên QL61 theo hướng từ thị trấn Kinh Cùng về thị trấn Rạch Gòi (Hậu Giang).

Khi chạy đến đoạn đường thuộc địa phận xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), xe anh N. đã xảy ra va chạm với xe máy do anh N.L.Q. ( 32 tuổi, TP Cần Thơ) điều khiển theo hướng ngược lại. Lúc này, trên xe anh Q. có chở theo vợ là chị D.T.H.S (33 tuổi) và hai con (một cháu 2 tuổi, một cháu 4 tuổi). Sau cú va chạm, hai con anh Q được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Vợ chồng anh Q. cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Hiện trường vụ tai nạn.



Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông. Hiện, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Tân Bình đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến hôm nay (11/6), camera hành trình ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn mới được chia sẻ trên mạng xã hội.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn