Nghệ An: Nhiều ki ốt bán hàng tại chợ Vinh đồng loạt đóng cửa

Tại Nghệ An, ngày 22/5, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định thành lập Tổ công tác đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tổ Công tác này do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm Tổ trưởng.