Khoảnh khắc máy bay chở 379 người va chạm máy bay cảnh sát biển Nhật, bùng thành cầu lửa

Chiếc máy bay cảnh sát biển Nhật Bản di chuyển vào đường băng rồi dừng lại (khoanh đỏ) cho đến khi va chạm xảy ra.

Theo NHK, camera ở sân bay Haneda, Tokyo, đã ghi lại cảnh tượng chiếc máy bay của cảnh sát biển di chuyển từ đường lăn vào đường băng. Chiếc máy bay không cất cánh ngay mà dừng lại, bật đèn hiệu. Thời gian từ khi chiếc máy bay này dừng lại cho đến khi chiếc Airbus A350 hạ cánh xuống đường băng và xảy ra va chạm là 40 giây.

Cú va chạm mạnh khiến hai chiếc máy bay bốc cháy dữ dội. Video cũng trùng khớp với lời khai của cơ trưởng máy bay cảnh sát biển, rằng họ bị đâm từ phía sau. Vụ va chạm khiến 5 trong số 6 người trên máy bay cảnh sát biển thiệt mạng. Chỉ có cơ trưởng là người sống sót.

Chiếc Airbus A350 bị thiêu rụi sau khi toàn bộ 379 người trên máy bay thoát ra ngoài an toàn.

Bản ghi âm liên lạc giữa đài kiểm soát không lưu và phi công cho thấy, kiểm soát viên không lưu cho phép máy bay cảnh sát biển di chuyển tới vị trí chờ ở gần đường băng. Trong khi đó, cơ trưởng lại khai rằng mình nhận được tín hiệu cho phép cất cánh từ đài kiểm soát.

Kobayashi Hiroyuki, một phi công Nhật Bản về hưu, nói phi công chiếc Airbus A350 có thể không thấy máy bay cảnh sát biển đỗ trên đường băng vì nó có kích thước nhỏ hơn và không di chuyển.

"Đèn bên ngoài của máy bay cảnh sát biển rất nhỏ trong môi trường mà các đèn khác trên đường băng đều to và sáng. Do đó, phi công chiếc Airbus A350 có thể đã không nhận ra", ông Kobayashi nói. "Vấn đề là tại sao máy bay cảnh sát biển lại cần dừng ở đường băng trong hơn 30 giây".

Theo đài NHK, đài kiểm soát không lưu ở sân bay Haneda không biết máy bay cảnh sát biển di chuyển vào khu vực đường băng để phát cảnh báo. Các kiểm soát viên nói không chú ý đến phi cơ này vì đang bận rộn với nhiệm vụ điều phối các máy bay khác.

Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản nói họ đã bắt đầu thu hồi các mảnh vỡ máy bay ở đường băng vào chiều ngày 4/1, sau khi quá trình điều tra ở hiện trường kết thúc.

