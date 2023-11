Clip: Rơi răng giả trên sóng trực tiếp, nữ MC có màn xử lý bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Sự cố xảy ra trong buổi phát sóng thời sự trực tiếp trên kênh CCTV13 - kênh tin tức 24 giờ của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Cụ thể, trong lúc phát sóng tin tức, camera ghi được cảnh một vật thể màu trắng đột nhiên rơi ra khỏi răng cửa của nữ biên tập viên truyền hình Lý Văn Tĩnh.

Sắc mặt Văn Tĩnh lúc đó không có gì thay đổi, cô bình tĩnh dùng tay che miệng rồi lấy vật thể màu trắng đang rơi xuống, sau đó bình tĩnh tiếp tục bản tin.

Sự cố này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức gây sốt. Màn xử lý chuyên nghiệp của nữ biên tập viên này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người xem. Hiện chưa rõ vật thể màu trắng này là gì nhưng nhiều người cho rằng đây là răng giả hoặc miếng dán trắng răng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người dẫn chương trình gặp sự cố "rụng răng" trên sóng trực tiếp. Trước đó, người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng người Ukraine Maria Padalko cũng gặp phải tình huống tương tự.

Khi Maria Padalko đang đưa tin về sự kiện thời sự thì một chiếc răng cửa của cô đã bị rụng. Ngay sau khi phát hiện ra sự cố, người dẫn chương trình lập tức lấy tay che miệng, nhổ chiếc răng ra ngoài và tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

