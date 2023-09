Ngày 28/9, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip camera ghi lại khoảnh khắc vụ nổ bình ga kinh hoàng. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 3/9 vừa qua. Thời điểm này, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, khói bụi bốc lên mù mịt.

Clip: Nổ bình ga, đau lòng tiếng chồng gọi 'vợ ơi' trong đống đổ nát

Vụ nổ ảnh hưởng đến nhà hàng xóm khiến cửa kính đổ sập, vỡ vụn trong sự bàng hoàng của chủ nhà. Chỉ vài giây sau tiếng nổ, tiếng người chồng thất thanh gọi 'vợ ơi, con gái' trong đống đổ nát khiến nhiều người xót xa.

Trong khi đó, ngọn lửa được đà bùng lên đỏ rực, chắn cả lối đi khiến người hàng xóm đinh ninh có nạn nhân tử vong sau vụ nổ bình ga.

Ngọn lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, một số ý kiến cho rằng vụ nổ bình ga kinh hoàng xảy ra tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Bên dưới, nhiều người để lại bình luận xót xa, cầu mong không có thương vong. Nhiều người khác cho rằng việc sử dụng bình ga trong nấu ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Trước đó, ngày 3/9 tại TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ nổ bình ga khiến 3 người trong gia đình bị thương. Cụ thể 3 nạn nhân gồm: Anh N.M.L, chị L.T.H (sinh năm 1991- vợ anh L) và con trai N.Đ.A (sinh năm 2011). Thời điểm xảy ra vụ nổ bình ga, con gái út là N.H.Y.N (sinh năm 2018) đang đi chơi ở nhà hàng xóm nên may mắn thoát nạn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ khiến 3 người bị thương ở Quảng Ninh - Ảnh: Thanh niên

