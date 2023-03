Clip: Người đàn ông nằm giữa đường ray tự tử và màn giải cứu thót tim

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một đoạn giao cắt đường sắt với đường bộ ở Jawa Barat, Indonesia.

Trong clip, khi các phương tiện đang đứng hai bên đường để dừng chờ tàu đi qua thì bất ngờ có một người đàn ông lao ra nằm giữa đường ray.

Phát hiện ra sự việc, một nhân viên bảo vệ đã chạy tới, cố gắng túm lấy người đàn ông và kéo ra ngoài nhưng bất thành. Cùng lúc này, đoàn tàu lao vụt tới khiến nhân viên bảo vệ phải vội vàng chạy sang một bên để tránh bị tông trúng.

Khi đoàn tàu đi qua, người đàn ông nằm giữa đường ray cũng bị đoàn tàu kéo đi. Chứng kiến cảnh tượng này, nhân viên bảo vệ không khỏi thất vọng. Dù trước đó, chính ông cũng vừa trải qua giây phút đối mặt với "tử thần".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn