Clip 22 giây của 'bà Tưng' Huyền Anh gây xôn xao, CĐM không thể rời mắt

Sau thời gian vắng bóng, bà Tưng Huyền Anh chính thức trở lại, thường xuyên cập nhật hình ảnh, clip mới nhất trên trang cá nhân. Cách đây ít phút, người đẹp sinh năm 1993 tung đoạn clip 22 khoe cận nhan sắc ngày càng mặn mà. Nhiều lời khen dành cho bà Tưng khi ngày càng thăng hạng nhan sắc, độ quyến rũ vẫn không hề giảm.

Năm 2016, bà Tưng Huyền Anh làm náo loạn mạng xã hội với những đoạn clip diện đồ thiếu vải cùng những phát ngôn gây tranh cãi. Những clip có phần phản cảm của bà Tưng khiến cô nàng trở thành cái tên được chú ý nhất thời điểm đó. Nhân thời cơ đang được chú ý, Huyền Anh chuyển sang đi hát, đóng MV để tăng thu nhập. Bên cạnh đó, chân dài sinh năm 1993 cũng làm thêm công việc kinh doanh bán hàng online. Với thu nhập khủng, cuộc sống của bà Tưng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của bà Tưng Huyền Anh. Ảnh cắt từ clip

Huyền Anh tự mua nhà ở TP HCM bằng số tiền hoạt động nghệ thuật, kinh doanh bằng chính nỗ lực của bản thân. Người đẹp cho biết nghệ thuật là niềm đam mê mà cô đặt lên hàng đầu còn kinh doanh là cách để cô kiếm tiền, không bị phụ thuộc vào bạn trai hay bất cứ ai khác.

Nhan sắc mặn mà của bà Tưng Huyền Anh. Ảnh internet

Tuy nhiên, sau thời gian thị phi, bà Tưng bỗng dưng "mất tích" khỏi showbiz và ít khi xuất hiện trước truyền thông. Nhiều người cho rằng Huyền Anh đã hết thời nên lui về hậu trường, lo việc kinh doanh kiếm tiền.

Mãi đến thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1993 mới tái xuất và cởi mở trở lại. Cô nàng được nhận xét ngày càng đằm thắm và quyến rũ.

