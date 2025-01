CLIP: Nghẹt thở giải cứu tài xế trong chiếc xe sang bẹp dúm

Sáng 14-1, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa giải cứu thành công tài xế xe con bị tai nạn giao thông trong chiếc ô tô bẹp dúm.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe con

Trước đó, khuya 13-1, xe con do anh N.N.M.T (SN 1997) điều khiển lưu thông trên đường Trần Quý Cáp (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Trong lúc lưu thông, ô tô mất lái, tông vào bên đường. Chiếc xe bẹp dúm, còn tài xế mắc kẹt trong ghế lái.

Nạn nhân được giải cứu đưa tới bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng tới hiện trường.

Chiếc xe sang hư hỏng nặng

Tại hiện trường, chiếc xe hiệu BMW bị biến dạng nghiêm trọng, xăng chảy trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trong khi đó, tài xế bị mắc kẹt trong ghế lái, bị thương nặng.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng và người dân đã phối hợp phòng ngừa cháy nổ, dùng thiết bị chuyên dụng giải cứu nạn nhân.

Ngay sau đó, tài xế đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Nghẹt thở giải cứu tài xế trong chiếc ô tô bẹp dúm

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động