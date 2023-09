Clip: Nam thanh niên hung hăng cầm kiếm chém người đàn ông trên phố

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị nam thanh niên cầm kiếm chém tới tấp trên phố, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, một nam thanh niên mặc áo phông trứng, quần đen, tay cầm thanh kiếm dài khoảng 1 mét đang chém về phía người đàn ông mặc áo đen. Dù thấy đối phương ngã xuống đường, người này vẫn không chịu dừng tay lại mà tiếp tục lao tới tấn công khiến người đàn ông mặc áo đen chỉ biết giơ tay, chân lên đỡ. Toàn bộ cảnh tượng này đã được camera giám sát của nhà dân ghi lại.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 12/9, trên phố Nguyễn Sinh Sắc, đoạn đầu cầu vượt Cửa Nam, giáp ranh giữa phường Cửa Nam và phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Trao đổi trên tờ Dân Trí vào sáng 15/9, một lãnh đạo phường Cửa Nam xác nhận thông tin trên là có thật xảy ra trên địa bàn phường Đội Cung. Trong khi đó, phía Công an phường Đội Cung cho biết đã xác định vụ việc và chuyển hồ sơ lên Công an thành phố Vinh xử lý theo quy định.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn