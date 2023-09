Lời khai của nam thanh niên chém dì ruột trọng thương

Ngày 11/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Đặng Quang Hậu, SN 2000, trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Tại phiên toà, nam thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, khoảng 23h20 ngày 31/10/2022, sau khi uống rượu ở đám cưới, Hậu đi về nhà. Vừa chợp mắt, Hậu nghe tiếng la hét của bà P.T.S., SN 1968, (dì ruột của Hậu, bị khuyết tật nặng) ở sau vườn nhà mình. Ra kiểm tra, Hậu thấy người dì nằm ở bụi chuối trong tình trạng say rượu.

Thấy vậy, nam thanh niên này đã có hành vi vô văn hóa. Người dì chống cự mạnh nên Hậu bịt miệng đồng thời bế vào giường ngủ của mình. Thấy bà S. tiếp tục la hét, Hậu bóp cổ rồi đuổi về nhưng người phụ nữ này vẫn nằm trên giường la hét.

Lúc này, Hậu lấy điếu cày đánh 2 phát vào vùng đầu người dì và đuổi về. Bà S. vẫn không về nên Hậu kéo xuống giường, thả ra ngoài sân rồi cầm dao chém nhiều nhát vào vùng cằm, cổ, tay phải nạn nhân.

Bị cáo Đặng Quang Hậu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị chém, bà S. tiếp tục la hét, kêu cứu nên Hậu cầm 2 viên gạch táp lô đe doạ và bảo bà S. im lặng cho mọi người ngủ. Lúc này, bà S. đứng dậy đi về nhà và dọa sẽ mách cho người thân biết việc Hậu đánh mình. Một lúc sau do tiếp tục nghe tiếng la hét của bà S. nên Hậu chạy sang nhà chém liên tiếp vào vùng cằm, cổ, đạp ngã đối phương nằm bất tỉnh ngoài sân rồi bỏ về nhà ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hàng xóm và người thân phát hiện bà S. nằm bất động giữa sân, trên người có nhiều máu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tỷ lệ tổn thương cơ thể đến thời điểm giám định là 61%. Hậu sau đó đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hậu khai vì nạn nhân liên tục la hét nên đã đánh, chém vào người. Bị cáo trình bày vì hôm đó có uống rượu nên không làm chủ được hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại

Người đại diện hợp pháp của bị hại đứng dậy xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để nam thanh niên có cơ hội về làm lại cuộc đời.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đặng Quang Hậu 15 năm tù về tội Giết người. Ngoài giết người, Hậu còn khai có hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu được dấu vết gì liên quan đến hành vi đó của Hậu; kết quả giám định pháp y bộ phận sinh dục bà S. không có dấu vết tổn thương. Theo khoản 2, điều 98 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Do đó, cơ quan điều tra chưa có cơ sở xem xét hành vi trên.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn