Clip: Lợn điên cuồng cắn bé trai trên phố và màn giải cứu gay cấn

Sự việc xảy ra tại quận Gonda, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Trong clip, một đứa trẻ đang chơi với các bạn thì một con lợn bất ngờ lao tới tấn công. Con lợn tiếp tục tấn công đứa trẻ cho đến khi một vài người lớn đến giải cứu.

Tình trạng của cậu bé được cho là rất nguy kịch và đang được điều trị tại một bệnh viện ở địa phương. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn