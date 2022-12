Clip lỡ châm lửa cháy cửa hàng, bé trai tự dùng toàn bộ sức chữa cháy khiến người xem đứng ngồi không yên

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai lỡ tay châm lửa gây cháy cửa hàng rồi tự mình chữa cháy khiến dư luận xôn xao.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip được chia sẻ cho thấy, một bé trai đang một mình vui chơi tại cửa hàng. Phía trong nhà có người thân nói chuyện nhưng lúc này không ai ở ngoài.

Trong lúc vui chơi, bé trai vô tình gây cháy tại cửa hàng. Do lửa bén vào vật dụng dễ cháy nên nhanh chóng bùng phát lớn. Lúc này, bé trai hoảng loạn liên tục đi lại tìm các vật dụng để dập lửa.

Tuy nhiên, do hoảng hốt cũng như còn nhỏ tuổi nên bé trai không không chế được ngọn lửa. Một lát sau, bé trai tìm được một cốc uống nước và lấy nước bằng chiếc cốc này để dập lửa.

Đến khi nhận thấy không thể khống chế được ngọn lửa, cậu bé mới đi thông báo đến người thân.

Dù có người thân phía trong nhà đang nói chuyện nhưng bé trai không dám lên tiếng gọi hay la hét gì vì sợ bị mắng. Sau khi có gắng dùng cốc dập lửa không thành, bé trai đã dùng hết sức lực xách xô nước to phía ngoài cửa vào nhà để dập lửa.

Bé gắng gượng dùng xô nước đổ lên ngọn lửa, dù có giảm bớt nhưng lửa lại nhanh chóng bùng phát trở lại.

Nhận thấy ngọn lửa đã lan rộng, cháy lớn ngoài tầm kiểm soát. Bé trai mới chạy vào nhà thông báo với người thân.



Khi người lớn ra mới phát hiện và nhanh chóng dùng vòi xịt dập tắt ngọn lửa. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều cho rằng người thân nên cảnh giác, để mắt đến con trẻ nhiều hơn, không nên để cửa hàng mở cửa và con trẻ ở ngoài một mình.



Cậu bé dùng hết sức gắng bê xô nước lớn để dập lửa.

Một số khác thì cảm thấy nhẹ nhõm khi bé trai an toàn và ngọn lửa được dập tắt sau đó.

