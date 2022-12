Clip giây phút giàn đèn sân khấu đổ sập đè khán giả ngồi xem bên dưới

Ngày 4-12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân giàn đèn sân khấu trong công viên đổ sập đè nhiều người đang ngồi xem.

Như CAO đã thông tin, khoảng 20 giờ tối 3-12 hàng trăm người đang ngồi xem chương trình ca nhạc tại công viên nhạc nước ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bất ngờ giàn đèn chiếu sáng của sân khấu bị nghiêng rồi đổ sập xuống đè lên nhiều người đang ngồi xem bên dưới.

Vụ việc làm 6 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tới sáng nay 4 người đã được xuất viện, hiện còn 2 người bị nặng đang được cấp cứu theo dõi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Giàn đèn sân khấu đổ sập về phía khán giả.

Theo tìm hiểu, công viên nhạc nước này vừa được khai trương hôm thứ 6 ngày 2-12 nhưng chỉ được một ngày sau thì xảy ra sự cố nói trên. Sự kiện này trước đó đã được cấp phép để hoạt động.

Theo diễn biến vụ việc được một người dân quay lại, thời điểm này trời có gió, nhiều người đang ngồi dưới sân khấu xem tiết mục biểu diễn Tôn Ngộ Không thì bất ngờ giàn đèn đổ về phía khán giả.

