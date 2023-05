Clip: Khoảnh khắc ô tô tông trực diện xe buýt khiến 10 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 29/5, gần làng Kuruburu trên đường chính Kollegal-T Narasipura, Thành phố Mysuru, bang Karnataka, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường thì bất ngờ chạy lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông trực diện vào chiếc xe buýt di chuyển theo hướng ngược lại.

Theo cảnh sát, ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Các nguồn tin xác nhận rằng, trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em.

Chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn bị biến dạng nghiêm trọng. Những người bị thương đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Chamarajanagara để điều trị. Một trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi hai người khác ổn định.

Theo những người chứng kiến, con đường này rất dễ xảy ra tai nạn vì một số cây cối đã che khuất tầm nhìn của con đường.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn