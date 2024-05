Nhân chứng kể giây phút nổ lò hơi ở Đồng Nai: Tiếng nổ như "động đất"

Bên trong Công ty gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Bên ngoài, rất đông người dân vẫn chưa hết bàng hoàng theo dõi sự việc. Vẻ khắc khổ, đau đớn và thẫn thờ in rõ trên khuôn mặt người thân các nạn nhân và những người may mắn sống sót.

Nhà gần công ty gỗ nơi xảy ra sự việc, bà Phạm Thị Tuyết Mai kể lại: "Thời điểm chuẩn bị xảy ra vụ nổ nó rung mạnh lắm, như động đất. Cùng ở trong phòng với tôi mà người bạn đang ngồi trên ghế rớt xuống. Lúc này, chúng tôi lao ra ngoài đường thì nghe một tiếng nổ lớn. Khi đó, chúng tôi thấy nhiều nạn nhân bị thương, ám ảnh lắm".

Người thân nạn nhân bàng hoàng, thẫn thờ gần hiện trường

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Trong khi đó, chú Lễ, có con rể gặp nạn không qua khỏi tại công ty trên, mắt đỏ hoe vẫn không tin đó là sự thật. Đến giờ, chú vẫn chưa nhận được thông tin gì về vụ việc và người con rể.

