Danh tính 6 nạn nhân t.ử v.o.n.g trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Theo lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 1-5, Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Vĩnh Cửu về vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh do F.Y., quốc tịch Trung Quốc là giám đốc.

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường vụ việc

Hậu quả, làm 6 người chết và 5 người bị thương là công nhân của công ty gồm:

1. Lò Văn Lòn (37 tuổi), quê xã Nà Bó, huyện Mia Sơn, tỉnh Sơn La;

2. Lương Văn Hùng (32 tuổi), quê xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An;

3. Trần Văn Nguyễn (38 tuổi), quê xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

4. Trần Văn Cường (39 tuổi), quê xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu;

5. XIE ZHENLONG (34 tuổi), quốc tịch Trung Quốc;

6. Sơn Ngọc Thúy (33 tuổi), quê xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã bố trí lực lượng xuống hiện trường nắm tình hình khi xảy ra sự việc; đồng thời giao Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Xe cứu thương có mặt tại công ty nơi xảy ra sự việc để vận chuyển các nạn nhân đi cấp cứu

Công ty gỗ Bình Minh hiện có trên 200 lao động và người lao động được ký hợp đồng lao động. Trong ngày 1-5, nhiều lao động vẫn đi làm để đảm bảo đơn hàng. Tại khu vực lò hơi bị nổ có khoảng 30 công nhân đang làm việc.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình tai nạn lao động có chiều hướng tăng. Riêng quý I/2024, xảy ra 9 vụ làm 9 người chết. Đây là tình trạng báo động về tai nạn lao động tại các doanh nghiệp và công trình xây dựng.

Liên quan sự việc nghiêm trọng trên, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 3 triệu/người chết, 2 triệu/người bị thương.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động