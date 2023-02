Clip: Động đất, người đàn ông hốt hoảng túm chân cậu bé rồi bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 11/2, tại Thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cậu bé đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại thì cửa hàng đột nhiên rung chuyển. Sau đó, một người đàn ông chạy đến, túm lấy chân cậu bé rồi chạy ra khỏi quán.

Theo lời kể của người đàn ông tên Ye, anh ta là nhân viên trong cửa hàng và cậu bé là con trai của ông chủ. Vì lo lắng cho sự an toàn của cậu bé khi trận động đất xảy ra nên anh đã kéo cậu bé đi mà không suy nghĩ quá nhiều.

Được biết, cậu bé không bị thương. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn