Clip: Cục nóng điều hòa bất ngờ phát nổ khi đang sửa chữa

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cục nóng điều hòa bất ngờ phát nổ khi đang được sửa chữa khiến người xem không khỏi sợ hãi.

Cụ thể, một người đàn ông đang bê một cục nóng điều hòa vào trong cửa hàng. Người này sau đó dùng tuốc nơ vít tháo ốc ra rồi thực hiện thêm một động tác gì đó khiến cục nóng bất ngờ phát nổ.

Được biết, vụ nổ xảy ra khiến người đàn ông bị thương nặng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

