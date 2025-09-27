Xôn xao video clip người phụ nữ lớn tiếng khi bị nhắc đậu ô tô chắn lối đi

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ cãi vã liên quan đến việc đậu xe ô tô chắn lối đi một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, Lạng Sơn.

Vụ việc mâu thuẫn liên quan đến việc đậu xe ô tô gây xôn xao dư luận. Nguồn: MXH

Sự việc được cho làm cản trở việc đi lại, gây ra dư luận khác nhau. Trong video clip, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường. Tuy vậy, người phụ nữ mặc áo trắng được cho là chủ phương tiện, tỏ thái độ gay gắt, phản ứng trước góp ý của người khác. Một số người có mặt tại hiện trường cho rằng người này là vợ của một cán bộ Công an phường ở Lạng Sơn.

Theo tìm hiểu, sự việc không đơn thuần là việc đậu xe ô tô gây cản trở đi lại mà do mâu thuẫn kéo dài trong việc tranh chấp lối đi giữa hàng xóm với nhau.

Liên quan đến đoạn video clip, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn xác nhận người phụ nữ trong đoạn clip là vợ của một cán bộ Công an phường này. Do sự việc xảy ra trên địa bàn phường Đông Kinh (Lạng Sơn) nên thẩm quyền xử lý không thuộc về phường này.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Kỳ Lừa, trong khi xảy ra sự việc, cán bộ công an phường không có hành động gì sai.

Được biết, sau khi sự việc gây xôn xao dư luận, UBND phường Đông Kinh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động