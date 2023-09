Clip cô gái mặc bikini đi thuyền trên sông Nho Quế khiến dân mạng tranh cãi

Tối 9/9, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip khoảng 10 giây ghi lại hình ảnh một cô gái mặc bikini đứng trước mũi thuyền khoe dáng. Kèm theo đoạn clip là bài đăng có nội dung 'Lần đầu tiên thấy 1 cô gái mặc bikini khi đi núi, các thanh niên ở Hà Giang cùng khách du lịch vui sướng, hò hét trong tột độ. Tiên cảnh là đây chứ đâu'.

Your browser does not support the video tag.

Clip cô gái mặc bikini đi thuyền trên sông Nho Quế

Theo diễn biến ghi lại, cô gái xõa tóc, đeo mắt kính đen, diện bikini tôn dáng. Cô gái đứng trước mũi thuyền, tay vuốt tóc, mắt nhìn về phía trước nơi có nhiều thuyền khác di chuyển đến.

Nhìn thấy cô gái, hành khách trên các thuyền khác hò reo không ngớt. Lúc này, một người bạn đi cùng cô gái hét lớn: 'Wow, núi bự quá'. Ngại ngùng, cô gái mặc bikini lấy tay che lại khuôn miệng đang cười.

Đoạn clip được cho là quay tại sông Nho Quế (Hà Giang). Cô gái có thể là khách du lịch đi thuyền tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Trên mạng xã hội, đoạn clip cô gái mặc bikini đi thuyền trên sông Nho Quế nhanh chóng nhận về nhiều bình luận trái chiều. Người cho rằng cô gái lựa chọn trang phục chưa phù hợp với khung cảnh, người lại thấy bình thường vì bikini không có gì phản cảm và cô gái cũng chưa có hành động gì quá lố lăng.

- Ai nói mình khắt khe, cổ hủ cũng được, nhưng ăn mặc thế này khó coi quá.

- Đi du lịch kiểu gì mà kỳ lạ quá, không biết chủ đích của cô gái là gì khi diện bikini rồi ra đứng trước mũi thuyền như thế? Hay muốn gây sự chú ý trên mạng xã hội?

- Miễn sao người ta không khỏa thân thôi chứ có gì phản cảm đâu.

- Nếu địa điểm này không có quy định về trang phục thì cô gái kia ăn mặc cũng bình thường thôi, chưa làm gì quá lố mà.

Hiện tại, đoạn clip cô gái mặc bikini đi thuyền trên sông Nho Quế vẫn nhận về nhiều sự chú ý, một số thành viên mạng còn quyết tâm truy tìm thông tin nữ chính.

Tác giả: Đan Phương

Nguồn tin: kienthuc.net.vn