Clip: Choáng váng xe máy độ dài chở được cả 8 người

Your browser does not support the video tag.

Xe máy độ yên dài chở được cả 8 người.

Xe máy là phương tiện đi lại hữu ích và thiết thực đối với đời sống của nhiều người dân. Loại xe này còn thường được người chơi xe độ. Mỗi người một phong cách, có người thích độ pô xe cho có tiếng kêu phấn khích, có người lại thích độ động cơ đem tới sức mạnh mỹ mãn, còn trong trường hợp như video trên, dân chơi xe đã độ yên xe.

Chiếc xe máy được kéo dài phần yên ngồi, để có đủ không gian cho 8-10 người ngồi. Với thiết kế như vậy, chiếc xe máy độ này tỏ ra tiện lợi chẳng thua kém gì so với ô tô. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn về giao thông cũng cảnh báo, mọi người không nên bắt chước vì có thể gây ra nguy cơ mất an toàn khi vận hành. Theo quy định pháp luật ở một số quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam, độ xe máy như vậy còn không được phép.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn