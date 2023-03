Clip: Cãi nhau nảy lửa, chồng bế vợ ném khỏi ban công và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mirror

Sự việc xảy ra tại huyện Đại Anh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông và một phụ nữ đang xảy ra cãi vã. Ngay sau đó, người đàn ông này đánh vào mặt vợ mình rồi giật điện thoại ném qua ban công. Chưa dừng lại, người chồng còn bế vợ lên rồi ném qua một hàng rào.

Được biết, người phụ nữ đã ngã xuống một đám rau phía dưới nên cô may mắn không bị thương nặng. Cảnh sát địa phương sau đó đã tạm giữ người chồng và đưa người vợ tới bệnh viện để kiểm tra.

Điều đáng nói là trước hành động bạo lực của chồng, người phụ nữ vẫn nói với cảnh sát rằng cô đã tha thứ cho chồng mình và từ chối buộc tội anh ta về tội hành hung.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng Trung Quốc không khỏi choáng váng trước hành động của người chồng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn