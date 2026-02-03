CLB Hải Phòng bất ngờ chia tay ngoại binh chất lượng

Fred Friday đầu quân cho Hải Phòng ở đầu mùa giải 2025/2026 thay thế Lucao, người chuyển sang Thể Công Viettel. Dưới sự huấn luyện của HLV Chu Đình Nghiêm, Fred Friday đã hòa nhập rất tốt và trở thành chân sút chủ lực của đội bóng đất Cảng.

CLB Hải Phòng bất ngờ chia tay ngoại binh Fred Friday (Ảnh: VPF).

Sau 12 vòng đấu, Fred Friday ghi được 7 bàn thắng, đứng thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới” V-League 2025/2026. Màn trình diễn ấn tượng của Fred Friday với Tague giúp Hải Phòng nằm trong tốp 4 sau 12 vòng đấu.

Mặc dù đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Hải Phòng, nhưng Fred Friday đã bất ngờ chia tay đội bóng này. Theo thông tin mới nhất, Fred Friday đầu quân cho Ninh Bình với bản hợp đồng có thời hạn tới mùa hè 2028.

Fred Friday rời Hải Phòng là tin sốc với các cổ động viên đội bóng đất Cảng, bởi sự ra đi của cầu thủ này ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của đội bóng. Hiện tại, HLV Chu Đình Nghiêm và ban huấn luyện Hải Phòng đang gấp rút tìm người thay thế Fred Friday.

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: vov.vn