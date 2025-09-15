CLB Hải Phòng chốt tương lai cầu thủ Việt kiều Mỹ

Mark Huỳnh chia tay CLB Hải Phòng sau một năm gắn bó.

Năm 2024, cầu thủ Việt kiều Mỹ Mark Huỳnh đã tìm tới CLB Hải Phòng thử việc với hy vọng sẽ được ký hợp đồng và thi đấu tại V-League sau khi không được CLB Bình Dương thu nhận.

Mark Huỳnh cao 1m75, có bố mẹ đều là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ và từng thi đấu tại CH Ireland cho Athlone Town FC.

Vị trí sở trường của Mark Huỳnh là tiền vệ cánh trái nhưng khi cần, cầu thủ 23 tuổi có thể chơi tốt trong vai trò hậu vệ cánh trái khi sở hữu kỹ thuật và tốc độ khá ấn tượng.

Được Câu lạc bộ Hải Phòng ký hợp đồng sau 1 tháng thử việc, Mark Huỳnh nỗ lực thi đấu song không để lại nhiều dấu ấn ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa giải năm ngoái.

Trong nửa mùa khoác áo CLB Hải Phòng, Mark Huỳnh chỉ ra sân đúng 2 trận và không có được bàn thắng hay kiến tạo nào. Chính vì thế, trước thềm mùa giải 2025/2026, cầu thủ Việt kiều đã không được HLV Chu Đình Nghiêm gia hạn hợp đồng.

Mới đây, Mark Huỳnh đã quyết định gia nhập Câu lạc bộ Trẻ PVF-CAND và sẽ thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, có cơ hội so tài với Công Phượng, Xuân Trường…

Việc gia nhập Câu lạc bộ Trẻ PVF CAND sẽ giúp tiền vệ Việt kiều Mỹ có nhiều cơ hội ra sân hơn khi không phải cạnh tranh vị trí gay gắt như ở các đội bóng ở V-League.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn