Công an Hà Nội truy nã đối tượng giết người

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Sỹ Tuấn Anh

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn tình cảm, ngày 14-3-2024, Tuấn Anh đã cầm dao chém nhiều nhát vào anh N (SN 1989) gây thương tích cho nạn nhân tại địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (cũ), nay là phường Thanh Liệt, Hà Nội. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 19-11-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Tuấn Anh về tội "Giết người". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 1-4-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tuấn Anh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

