Tuyển Việt Nam khó thắng Công an Hà Nội?

Tuyển Việt Nam có trận đấu tập với Công an Hà Nội vào ngày 7/9 tới.

Hôm 4/9, đội tuyển Việt Nam đã thua đậm 0-4 trước Thép xanh Nam Định trong trận đá tập. Ở cuộc so tài này, đội bóng thành Nam ra sân với 10 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều là Kevin Phạm Ba. Lực lượng rất mạnh này đã giúp Thép Xanh Nam Định chơi áp đảo và có được chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Kết quả này được xem là không bất ngờ bởi Thép Xanh Nam Định sở hữu dàn ngoại binh vượt trội và đang trong quá trình thử nghiệm cho AFC Champions League Two 2025/2026.

Trận thua trên cũng giúp cho tuyển Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá chuẩn bị cho Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 tới.

Theo kế hoạch, vào ngày 7/9 tới, tuyển Việt Nam sẽ có trận đá tập thứ hai với Công an Hà Nội FC– đương kim vô địch Cúp quốc gia 2024/2025 và cũng là đại diện sẽ góp mặt tại AFC Champions League Two 2025/2026.

Cũng giống như Thép Xanh Nam Định, CLB Công an Hà Nội đang sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng như Hugo Gomes, Vitor Hugo ,Stefan Ingo, ,Leonardo Artur, Rogerio Alves, Alan Sebastiao kèm theo một số cầu thủ Việt kiều như Brando Ly, Leygley Adou Minh và nhiều nội binh có số má ở bóng đá Việt Nam.

Nếu tung ra đội hình mạnh nhất với nhiều ngoại binh và thi đấu đúng phong độ, đội bóng Thủ đô nhiều khả năng sẽ đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số cách biệt, giống cái cách mà Thép Xanh Nam Định từng thể hiện cách đây ít ngày.

Do chỉ là trận đấu tập không tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA nên Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ tạo điều kiện cho các nhân tố mới ra sân nhằm có những thử nghiệm cho vòng loại châu Á đúng với tôn chỉ có loạt trận đá tập trong tháng 9.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn