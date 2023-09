Chuyện về người đội trưởng Cảnh sát hình sự

Trung tá Ngô Minh Hưng thường hay được đồng đội trong đơn vị gọi là “người truyền lửa” của Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Hơn 15 năm theo nghề, trải qua nhiều vị trí công tác từ lúc còn là một cán bộ trinh sát cho đến khi được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy, tham gia nhiều chuyên án, vụ án với vai trò khác nhau, Trung tá Ngô Minh Hưng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề và thể hiện dấu ấn, vai trò của người chỉ huy trong lĩnh vực công tác đầy gian nan, nguy hiểm này.

Trung tá Ngô Minh Hưng.

Trải lòng về những năm tháng gắn bó với nghề hình sự, anh chia sẻ: Mặc dù công tác lắm vất vả, khó khăn song anh vẫn luôn muốn gắn bó với nghề đến cùng. Bởi, mỗi khi vụ án được làm sáng tỏ, là động lực giúp người lính hình sự quên đi nỗi vất vả, mệt mỏi, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc vì công sức của mình đã góp phần mang lại sự bình yên cho người dân.

Ngoài việc làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai hiệu quả các mặt công tác, Trung tá Ngô Minh Hưng đã trực tiếp chỉ huy, sát cánh cùng đồng đội tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, không để hình thành tụ điểm, đường dây, ổ nhóm tội phạm, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Điển hình như vụ phá chuyên án, bắt giữ thành công đối tượng Sầm Văn Cường (SN 1990), trú tại huyện Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ số tang vật gồm 12.589 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin, 1 khẩu súng tự chế, 1 con dao, 1 xe máy, 2 điện thoại.

Trung tá Ngô Minh Hưng nhớ lại, khoảng cuối năm 2020, qua công tác nắm tình hình, anh cùng đồng đội phát hiện về một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đường dây có các mắt xích câu kết với từng vai trò nhất định, chúng lợi dụng địa hình đồi núi Quỳ Châu làm địa bàn trung chuyển. Trong đó, đối tượng Sầm Văn Cường là một mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh khi luôn mang vũ khí “nóng” bên người, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt. Việc đặt ra mục tiêu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt, đối tượng và người dân khu vực xung quanh khiến Ban chuyên án, trong đó có Trung tá Ngô Minh Hưng đặt ra nhiều trăn trở.

Anh cùng đồng đội chia thành nhiều tổ công tác để theo dõi di biến động của đối tượng. Đến khoảng 19h30 phút ngày 12/01/2021, khi đối tượng Sầm Văn Cường điều khiển xe máy hướng xã Châu Thôn đi xã Châu Hoàn (huyện Quỳ Châu), nhận định thời cơ chín muồi để phá án, Trung tá Ngô Minh Hưng phát tín hiệu, ngay lập tức các tổ công tác cùng ập vào bắt giữ đối tượng.

Bất ngờ bị vây bắt, đối tượng Cường đã chống trả quyết liệt để bỏ chạy lên đồi. Trung tá Ngô Minh Hưng đã cùng 2 cán bộ khác đuổi theo. Thấy vậy, Sầm Văn Cường liền rút súng chĩa về Trung tá Hưng cùng 2 cán bộ siết cò. Với bản lĩnh mưu trí, dũng cảm, không một chút do dự, Trung tá Ngô Minh Hưng nhảy lên, kịp thời đá văng khẩu súng, cùng đồng đội quật ngã, khống chế đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ lượng ma tuý lớn nói trên.

Là người ham học hỏi, Trung tá Ngô Minh Hưng luôn nỗ lực để học tập, nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ để trở thành người chỉ huy gương mẫu, yêu nghề, giỏi nghiệp vụ, nhạy bén trong công tác điều tra, trinh sát. Không những thế, anh luôn được anh em đồng đội quý mến vì nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, tinh thần trách nhiệm công việc cao.

Trong những năm qua, Trung tá Ngô Minh Hưng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện nhiều kế hoạch, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí Hưng còn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đội làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng... góp phần kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần cùng Công an huyện Quỳ Châu đảm bảo ANTT trên địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, lập nên những chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Trung tá Ngô Minh Hưng đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Vừa qua, Trung tá Ngô Minh Hưng vinh dự là 1 trong 26 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng giai đoạn 2020-2022.

