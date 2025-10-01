Chuyện gì đang xảy ra với bom tấn 116 triệu bảng?

Wirtz chưa cho thấy được giá trị ở Liverpool.

Nhưng chỉ sau vài tuần, câu chuyện đang rẽ sang một hướng khác: Wirtz không còn là nhạc trưởng tự tin như tại Leverkusen, mà giống một cầu thủ lạc lõng trong guồng quay Premier League.

Ngôi sao Bundesliga lạc nhịp ở Anfield

Trận thua 1-2 trước Crystal Palace thuộc vòng 6 Premier League cuối tuần qua là minh chứng rõ nhất. Arne Slot thay Wirtz ở phút 74, lần thứ bảy anh bị rút ra trong mọi lần đá chính mùa này. Không chấn thương, không thiếu thể lực - chỉ đơn giản là thiếu tầm ảnh hưởng. Việc một bản hợp đồng kỷ lục liên tục không trụ vững đến phút 90 là lời cảnh báo nghiêm khắc.

Ở Leverkusen, Wirtz là trung tâm trong sơ đồ của Xabi Alonso. Anh thoải mái chiếm lĩnh hành lang trái, nhận bóng gần vòng cấm, rồi tung ra những pha xử lý sáng tạo. Nhưng tại Liverpool, vai trò ấy không còn. Anh trôi dạt sang biên, di chuyển rộng, tìm cách chạm bóng trong những khu vực ít nguy hiểm - và kết quả là lạc nhịp.

Premier League không cho phép sự chậm chạp trong tư duy lẫn xử lý. Wirtz thường xuyên bị áp sát, dễ dàng bị đánh bật khỏi bóng.

Những pha rê dắt từng là thương hiệu tại Đức giờ chỉ còn lác đác: từ 5,8 lần thử đi bóng/trận xuống còn 2,9; tỷ lệ thành công tụt từ 48% xuống 42%. Anh cũng chạm bóng trung bình 65 lần mỗi trận, ít hơn gần 20 lần so với mùa trước ở Bundesliga. Con số này không chỉ phản ánh sự hạn chế về tầm ảnh hưởng, mà còn cho thấy Wirtz chưa tìm được nhịp chơi.

Bảng thống kê càng phơi bày sự thật: từ 0,42 bàn/trận mùa trước xuống 0 bàn; từ 0,37 kiến tạo xuống còn 0,15. Một cầu thủ từng được kỳ vọng là “chìa khóa sáng tạo” giờ trở nên vô hại trong khâu tấn công.

Vấn đề không chỉ nằm ở thể lực hay sự khắc nghiệt của giải đấu, mà còn ở cách sử dụng. Dưới thời Xabi Alonso, Wirtz thường đá trong hệ thống 3-4-2-1, di chuyển vào khoảng “half-space” bên trái - vùng không gian giữa biên và trung lộ. Tại đó, anh được nhận bóng ở gần vòng cấm, ít phải lùi sâu, và có quyền tự do sáng tạo. Chính sự linh hoạt ấy biến Wirtz thành nhạc trưởng, khi mỗi pha xử lý đều mang tính sát thương.

Wirtz đang lạc nhịp ở Liverpool.

Ngược lại, Slot đang thử dùng Wirtz như một tiền vệ lệch trái hoặc thậm chí kéo anh rộng ra biên. Vai trò này khiến anh mất đi không gian thuận lợi, buộc phải chơi thấp hơn, di chuyển nhiều hơn và chạm bóng ở những khu vực ít tác động.

Thay vì “đâm thẳng” vào phần sân đối phương, Wirtz thường xuyên quay lưng về khung thành, loay hoay tìm khoảng trống. Đây là một sự “lệch vai” về chiến thuật, khiến kỹ năng vốn là điểm mạnh nhất của anh bị vô hiệu hóa.

Câu chuyện không mới

Wirtz không phải người đầu tiên gặp khó khi rời môi trường quen thuộc. Juan Sebastian Veron - một thiên tài ở Serie A - từng thất bại tại Manchester United và Chelsea dù tài năng không hề mai một. Vấn đề không nằm ở phẩm chất, mà ở sự thích nghi với guồng quay khác biệt. Wirtz đang đi vào lối mòn ấy: tài năng còn đó, nhưng môi trường Premier League dường như chưa mở cửa cho anh.

Thực tế, Liverpool cũng không chơi tốt. Họ để thủng lưới 2 bàn trong 4/8 trận từ đầu mùa, phụ thuộc quá nhiều vào Alisson và Van Dijk ở hàng thủ.

Trên hàng công, Salah khởi đầu chậm chạp, trong khi Slot vẫn loay hoay xếp chỗ cho loạt tân binh. Nếu Ekitike tiếp tục bùng nổ, thậm chí anh có thể được đẩy sang cánh trái - vị trí mà Wirtz vừa thử và thất bại. Szoboszlai cũng là lựa chọn an toàn hơn ở tuyến giữa, khiến vị trí của Wirtz thêm phần lung lay.

Wirtz từng là “linh hồn” của Leverkusen bất bại 2023/24. Nhưng ở Liverpool, anh chỉ còn là cái bóng mờ nhạt.

Premier League khắc nghiệt, không chờ ai kịp thích nghi, đặc biệt là với những bản hợp đồng hơn trăm triệu bảng. Nếu không sớm tìm lại chính mình và nếu Slot không tìm được vai trò chiến thuật thích hợp, Wirtz có nguy cơ trở thành một Veron thứ hai: tài năng lớn, nhưng mãi chỉ là câu chuyện “nếu như” trong ký ức người hâm mộ.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn