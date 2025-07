Vợ Phan Văn Đức gây sốt với bộ bikini tôn dáng quyến rũ

Trong chuyến du lịch Đà Nẵng, Võ Nhật Linh đăng loạt ảnh diện bikini hai mảnh, nổi bật giữa khung cảnh nắng vàng biển xanh. Bộ đồ bơi tuy tối giản nhưng không thiếu điểm nhấn, đặc biệt chiếc quần ống suông tạo nên sự cân bằng đầy tinh tế, tôn lên đường cong gợi cảm mà không hề phản cảm.

Võ Nhật Linh quyến rũ trên biển Đà Nẵng

Trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng giúp gương mặt Nhật Linh thêm mềm mại, xinh đẹp và nữ tính.

Bài đăng của cô thu hút gần 3.500 lượt thích và thả tim, cùng hàng chục bình luận khen ngợi vẻ đẹp đằm thắm mà tươi trẻ. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, Nhật Linh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đáng mơ ước.

Võ Nhật Linh sinh năm 1997, từng được biết đến với cái tên “hot girl cô giáo” khi thực tập tại Nghệ An. Cô tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng sáng.

Võ Nhật Linh tình tứ bên Phan Văn Đức

Cô kết hôn cùng Phan Văn Đức vào đầu năm 2020. Hiện Nhật Linh tạm gác sự nghiệp dạy học để tập trung chăm sóc gia đình và theo đuổi hoạt động kinh doanh riêng.

Tác giả: Tiểu Lam

Nguồn tin: anninhthudo.vn