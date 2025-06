Chung kết Cúp Quốc gia 2024 - 2025: Sức nóng từ ‘chảo lửa’ Vinh

Vị trí trên bảng xếp hạng V-League mùa này thể hiện rõ sự chênh lệch về thực lực giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Là đối thủ của nhau trong một trận chung kết, lại thi đấu trên sân khách nhưng Công an Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà SLNA. Vị trí trên bảng xếp hạng V-League mùa này thể hiện rõ sự chênh lệch về thực lực giữa hai đội bóng. Công an Hà Nội giành HCĐ, còn đội bóng xứ Nghệ lại đứng thứ 3 từ dưới lên, phải đua trụ hạng cho đến những vòng cuối cùng.

Công an Hà Nội gặp SLNA 5 lần và không thua cả 5, trong đó giành 3 chiến thắng.

Đội bóng của HLV Phan Như Thuật giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2024 - 2025 sau khi thắng Bình Dương 3 - 2. Đây là một kết quả khá bất ngờ của đội bóng xứ Nghệ, vì họ không được đánh giá cao trước trận.

Chỉ được đánh giá cao nhờ lợi thế khi được đá trên sân nhà, SLNA bị đánh giá kém cạnh hoàn toàn so với đội khách đến từ Bình Dương. Tuy nhiên, với tinh thần thoải mái khi trụ hạng V-League thành công đã giúp các học trò của HLV Phan Như Thuật thi đấu tự tin và giành được chiến thắng bất ngờ. Nếu có thể đăng tại Cúp Quốc gia năm nay, đây sẽ là một thành tích rất bất ngờ của đội bóng chủ sân Vinh.

Trong khi đó, Công an Hà Nội đã có chiến thắng áp đảo 3 - 1 trong trận derby Thủ đô trước Hà Nội FC để góp mặt ở trận chung kết. Chiến thắng đó cho thấy tham vọng của thầy trò HLV Mano Polking: nỗ lực giành lấy một danh hiệu ở mùa giải 2024/25 và chức vô địch Cúp Quốc gia là cái đích mà họ đang nhắm đến, sau khi giành tấm HCĐ ở V-League 2024 - 2025.

Sau khi kết thúc chiến dịch Cúp C1 Đông Nam Á, Công an Hà Nội đã dồn toàn lực vào đấu trường quốc nội. Và khi không phải mất sức cho quá nhiều mặt trận thì đội bóng ngành Công an đã tìm lại được phong độ đáng gờm. Trước khi có mặt ở trận chung kết này, thầy trò HLV Polking đã có 5 trận thắng liên tiếp.

Các cầu thủ trẻ của SLNA vẫn luôn chiến đấu cực kỳ khát khao. Ảnh: TTXVN

Được nhận định cao hơn đối thủ, nhưng Công an Hà Nội không thể chủ quan trước SLNA nếu không muốn trả giá đắt. Dù trải qua nhiều khó khăn về mặt tài chính, lực lượng… "chất Nghệ" vẫn luôn được duy trì ở đội bóng này. Các cầu thủ trẻ của SLNA vẫn luôn chiến đấu cực kỳ máu lửa, khát khao.

Được chơi trên sân Vinh trong trận chung kết sẽ là một lợi thế lớn với SLNA. Ở V-League mùa giải 2024 - 2025, SLNA từng khiến nhiều đối thủ mạnh phải rất vất vả mới có thể giành điểm rời sân đấu của họ. Riêng tại Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Phan Như Thuật toàn thắng cả 3 trận trên sân nhà.

Tuy nhiên Công an Hà Nội đang có phong rất tốt, họ đã thắng 5 trận vừa qua, thắng cả 6 trận sân khách gần nhất. Xem ra SLNA khó lấy yếu tố sân bãi để khỏa lấp sự chênh lệch giữa đôi bên ở màn so tài lần này. Với dàn sao và phong độ đang tốt, mục tiêu của Công an Hà Nội là chiếc cúp vô địch. Đánh bại SLNA là cơ hội cuối cùng để họ đoạt một danh hiệu và với HLV Polking là có thể “phá dớp” để có danh hiệu đầu tiên trong quãng thời gian làm việc ở Việt Nam.

Trận đấu giữa SLNA và Công an Hà Nội sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 29/6. Trong một trận đấu tại sân Vinh, đặc biệt là khi tâm lý thoải mái, SLNA chẳng có gì ngán ngại đối phương và thầy trò HLV Phan Như Thuật sẵn sàng mang đến bất ngờ cho Cúp Quốc gia.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

SLNA: Văn Việt, Văn Huy, Văn Cường, Eduardo, Văn Khánh, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Olaha, Kuku

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo, Quang Vinh, Leo, Thành Long, Văn Toản, Quang Hải, Văn Đức, Việt Anh, Alan, Văn Đô

