Chuẩn bị triển khai Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan do Vương Quốc Anh tài trợ tại Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyền Miền Tây và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Quỹ cảnh quan đa dạng sinh học do Vương quốc Anh tài trợ cho các nước thuộc tiểu vùng hạ lưu sông Mê Kông (Việt Nam, Lào và Campuchia) nhằm hỗ trợ đạt được các mục tiêu giảm nghèo, đa dạng sinh học và tác động của biến đổi khí hậu ở quy mô địa phương và xuyên biên giới để thực hiện các cam kết quốc tế.

Tại Việt Nam, Quỹ cảnh quan đa dạng sinh học triển khai Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan (BLF). Đơn vị được Nhà tài trợ ủy thác/ủy quyền phối hợp với Chủ dự án để triển khai thực hiện là Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã Quốc tế - Fauna & Flora (FFI) và các liên danh: Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Thời gian thực hiện dự án là 6 năm với tổng vốn toàn dự án là 4,1 triệu đô la Mỹ. Dự kiến cuối tháng 04/2025 sẽ tổ chức lễ khởi động Dự án BLF và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025.

Ông Đỗ Quang Tùng - Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT giới thiệu tổng quan về Dự án

Dựa vào các tiêu chí của Dự án, tại Việt Nam, Dự án sẽ triển khai tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Kom Tum. Tại Nghệ An, sẽ triển khai tại Vườn quốc gia Pù Mát, Ban quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn và Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Dự án BLF có 6 hợp phần chính. Trong đó, tập trung hỗ trợ chính quyền địa phương để cải thiện, nâng cao năng lực về triển khai hiệu quả các chính sách về quản trị rừng góp phần nâng cao chất lượng đa dạng sinh học ở các khu rừng đặc dụng, phòng hộ vùng dự án. Hỗ trợ các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trong vùng dự án để tham vấn, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý từ đó góp phần thực hiện quản lý và sử dụng bền vững lâu dài các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hỗ trợ chính quyền địa phương, cộng đồng thôn/bản phát triển các mô hình sinh kế bền vững tại các vùng đệm các khu rừng đặc dụng, phòng hộ vùng dự án từ đó góp phần làm giảm nhu cầu và buôn bán các sản phẩm gỗ, động vật hoang dã bất hợp pháp góp phần vào công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã theo Công ước của Liên hợp quốc.

Hỗ trợ các cộng đồng thôn/bản khu vực vùng đệm các khu rừng đặc dụng, phòng hộ về phương thức canh tác nông nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ rừng và động vật hoang dã, nhằm tạo cơ hội cho các công ty, cộng đồng và người dân địa phương tiếp cận thị trường trong nước và/hoặc quốc tế góp phần vào giảm thoái hóa đất. Hỗ trợ triển khai thực thi các chính sách và cách tiếp cận phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nhằm tăng lợi ích trực tiếp cho cộng đồng và người dân địa phương…

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ngành và thành viên đoàn công tác cũng đã làm rõ một số nội dung của dự án.

Đ/c Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ Trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Dự án hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá cao sự hỗ trợ đầu tư từ Dự án BLF sẽ giúp cho tỉnh huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả hơn hoạt động quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao đời sống nhân dân.

Để Dự án sớm triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ nghiên cứu tham mưu ý kiến đồng ý để gia hạn hoạt động của Tổ chức FFI, SNV tại Nghệ An. Sau khi được Bộ nông nghiệp và PTNT phê duyệt, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tham mưu triển khai các hoạt động để xây dựng kế hoạch, triển khai dự án hiệu quả, đúng quy định.

Đồng thời đề nghị Vườn Quốc gia Pù Mát, Ban Quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn và Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An phối hợp triển khai nhiệm vụ kịp thời.

