Chủ xe VinFast xóa nỗi lo 'đau ví' khi đi đường nhờ VF Connect

Trợ lý hỗ trợ dẫn đường thông minh

Anh Hoàng Thắng (Hà Nội, chủ nhân chiếc VinFast VF 8 Plus) là người thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cho công việc. Với tần suất hàng trăm km mỗi tuần, anh cho biết điều khiến bản thân áp lực nhất không phải quãng đường dài, mà là những biến động khó lường trên hành trình.

“Các ứng dụng bản đồ phổ biến vẫn hữu ích nhưng chưa đủ an toàn. Có lần tôi vô tình vượt tốc độ vài km/h ở khu vực có camera giám sát mà không hề hay biết”, anh chia sẻ.

Sau khi kích hoạt gói dịch vụ VF Connect Premium với Vietmap Live - ứng dụng bản đồ thời gian thực được tích hợp trực tiếp trên màn hình trung tâm, trải nghiệm lái xe của anh thay đổi đáng kể.

Thay vì đơn thuần dẫn đường, Vietmap Live còn có tính năng cảnh báo giới hạn tốc độ, camera phạt nguội, biển báo giao thông được cập nhật thường xuyên trên từng đoạn đường giúp giảm rủi ro vi phạm an toàn giao thông. Trong dài hạn, đây có thể xem là một lớp “bảo vệ mềm”, hạn chế những chi phí phát sinh không đáng có.

“Chỉ cần một lần sơ suất cũng có thể ‘đau ví’. Hơn nữa, khi hệ thống nhắc nhở rõ ràng, mình cũng tự giác lái xe cẩn trọng hơn”, anh nhận xét.

Đặc biệt, tính năng tương tác bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo cũng được anh Thắng đánh giá cao. Người dùng có thể tìm kiếm điểm đến, lưu địa điểm quen thuộc hoặc kích hoạt điều hướng chỉ bằng khẩu lệnh, không cần thao tác nhiều trên màn hình. Điều này giúp giảm đáng kể sự phân tâm khi cầm lái, đặc biệt trong điều kiện giao thông phức tạp.

“Chỉ cần nói ‘dẫn đường đến Cầu Rào 2, Hải Phòng’ hay hỏi ‘đoạn đường này giới hạn tốc độ thế nào’, hệ thống phản hồi gần như ngay lập tức. Cảm giác như có một trợ lý đồng hành thực sự”, anh Thắng hào hứng chia sẻ.

Trong cấu trúc của gói dịch vụ VF Connect, Vietmap Live không chỉ đơn thuần là một công nghệ bản đồ tích hợp, mà được định vị là nền tảng đồng bộ với phần cứng và phần mềm sẵn có trên xe. Nhờ đó, hệ thống được đồng bộ với mạng lưới trạm sạc do V-Green vận hành trên toàn quốc, có khả năng hiển thị vị trí, khoảng cách và điều hướng trực tiếp trên màn hình trung tâm.

Với người dùng xe điện, đây là tính năng đặc biệt hữu ích trong các chuyến đi dài. Thay vì phải mở thêm ứng dụng trên điện thoại, người lái có thể tìm trạm sạc gần nhất ngay trên hệ thống xe, đồng thời tính toán lộ trình dựa trên mức pin hiện tại.

Đáng chú ý, khác với xe sử dụng động cơ đốt trong vốn gần như cố định về công nghệ sau khi xuất xưởng, các tính năng trên xe điện có thể tiếp tục được nâng cấp thông qua cập nhật phần mềm tại xưởng dịch vụ hoặc từ xa (OTA). Điều này đồng nghĩa, Vietmap Live và các tính năng khác trên VF Connect sẽ còn được cải tiến về dữ liệu, thuật toán và tiện ích theo thời gian.

Hiện tại, người dùng gói dịch vụ VF Connect Premium và Prime được tích hợp sẵn gói Vietmap Live Pro. Bên cạnh đó là loạt tính năng nổi bật giúp tăng trải nghiệm sử dụng xe: bộ đôi tính năng Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) và Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) cho phép kiểm soát trạng thái phương tiện, điều khiển sạc hay bật sẵn điều hòa không khí từ xa, đồng thời phát hiện và cảnh báo xâm nhập trái phép; Chợ ứng dụng VF Connect Store với đa dạng các app giải trí như Spotify, YouTube; các chế độ thư giãn…

Riêng chủ xe đăng ký gói VF Connect Prime sẽ có sẵn dữ liệu di động để thoải mái sử dụng không gián đoạn các tính năng cần kết nối mạng và có thể phát sóng Wi-Fi cho thiết bị khác.

Gói VF Connect Pro có mức giá 799.000 đồng/năm, gói VF Connect Premium được niêm yết ở mức 1.299.000 đồng/năm, và VF Connect Prime có mức giá 1.599.000 đồng/năm. Việc thiết kế đa dạng tùy chọn giúp người dùng chủ động lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng và tần suất di chuyển.

Tác giả: Huyền Trang