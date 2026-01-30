Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA (Thái Lan)

Cùng tham dự buổi tiếp có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Trưởng Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An; Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các xã Trung Lộc, Thần Lĩnh.

Quang cảnh buổi tiếp

Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA Jareeporn Jarukornsakul phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA Jareeporn Jarukornsakul gửi lời chúc mừng năm mới và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ của tỉnh đối với các dự án của Tập đoàn trong thời gian qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA cho biết, trong năm 2025 có rất nhiều bước tiến trong đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là đầu tư tại Nghệ An. Sau những khó khăn về thuế quan từ phía Mỹ vào năm 2025, sau khi bước sang năm 2026, dòng vốn FDI đã có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ. Minh chứng là ngay đầu năm 2026, WHA đã ký kết thành công hợp đồng cho thuê đất với khách hàng đầu tiên vào khu công nghiệp của WHA tại Nghệ An. Qua chuyến khảo sát thực tế của Tập đoàn cho thấy tiến độ xây dựng tích cực của các nhà đầu tư thứ cấp và dự kiến nhiều nhà máy sẽ đi vào vận hành ngay trong năm nay. Tập đoàn nhận thấy nhu cầu sử dụng lao động sắp tới sẽ là một vấn đề cần hết sức quan tâm để có sự chuẩn bị phù hợp. Theo thông tin, nhu cầu sử dụng của mỗi nhà máy đã lên tới 20.000 - 30.000 lao động, vì vậy tổng số lao động mà các nhà máy này cần trong năm tới có thể lên tới 40.000 - 50.000 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao hiệu quả đầu tư của Tập đoàn và khẳng định Nghệ An sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là Tập đoàn WHA phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn WHA đã đến trao đổi và chúc mừng năm mới cổ truyền của Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá rất cao về Tập đoàn WHA đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khẳng định chính sách xuyên suốt của tỉnh là luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài (FDI). Tỉnh cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là rút ngắn thời gian cấp phép và các thủ tục phê duyệt đầu tư theo đúng chỉ đạo từ Trung ương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án nhanh nhất có thể.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Nghệ An sở hữu nguồn nhân lực dồi dào. Hiện tỉnh đang tập trung đầu tư mạnh vào các trường đại học, trung tâm đào tạo nghề và trường dạy nghề để nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động. Mục tiêu là sẵn sàng cung ứng đội ngũ nhân viên lành nghề cho các tập đoàn ngay sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng nhận thức để thu hút con em Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài hoặc các tỉnh khác trở về quê hương, các doanh nghiệp cần có chế độ lương và phúc lợi phù hợp.

Các đại biểu tham dự buổi chào xã giao

Dù mới nhận nhiệm vụ tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi thăm các nhà máy, công trình để nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nghệ An đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ từ quỹ đất sạch, hệ thống giao thông đến sân bay, bến cảng và khu nhà ở cho công nhân.

Về tình hình kinh tế, năm vừa qua Nghệ An đạt mức tăng trưởng GRDP là 8,44%, thu ngân sách đạt khoảng 29.211 tỷ đồng, tình hình an ninh trật tự và an sinh xã hội luôn giữ mức ổn định. Theo chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới; để đạt được con số này, tỉnh kỳ vọng vào sự tiếp tục đầu tư mạnh mẽ từ các Tập đoàn lớn như WHA. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ luôn đồng hành trực tiếp cùng các nhà đầu tư để tạo ra môi trường kinh doanh hiệu quả.

Lãnh đạo Tập đoàn WHA trao tặng 200 triệu đồng cho 2 xã Trung Lộc và xã Thần Lĩnh để khắc phục hậu quả bão lũ sau thiên tai

Lãnh đạo Tập đoàn WHA và Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn