Lai Châu: Mưa lớn gây lũ quét sạt lở khiến 1 người tử vong

Đêm 19/7 đến sáng 20/7, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20–50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Trong khi đó, chiều tối và đêm 17/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10–30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa dông cũng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực miền núi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đến chiều ngày 17/7 đã gây lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng tại tỉnh Lai Châu, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Chiều 17/7, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đến chiều ngày 17/7 đã gây lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng tại tỉnh Lai Châu, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo báo cáo ban đầu, tổng lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực ở mức rất cao, trong đó trạm Pắc Ta ghi nhận 583 mm, Nậm Hăn 380 mm, Pa Vệ Sủ 355,8 mm và Hua Bum 284,8 mm. Mưa lớn vẫn tiếp diễn với diễn biến phức tạp, khiến nhiều khu vực xuất hiện dòng chảy xiết, lũ ống, lũ quét và sạt lở taluy nghiêm trọng, đặc biệt tại xã Mường Than.

Về thiệt hại, đến chiều 17/7, thiên tai đã khiến 1 người tử vong là anh Lò Văn Chương (SN 1995, trú bản Chít, xã Mường Than); 5 người hiện chưa có thông tin gồm: Phạm Bảo Châm (SN 2015), Phạm Xuân Trường (SN 2018), Lường Thị Xương (SN 1981), Đỗ Thị Hoa (SN 1972), cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than, và chị Phạm Thị Liên (SN 1994, xã Than Uyên). Ngoài ra, 2 người khác bị thương tại xã Mường Than. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ.

Mưa lũ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở và sản xuất của người dân nhiều địa phương. Tại xã Pa Ủ, bản Xà Hồ có 5 ngôi nhà bị sạt lở, trong đó 4 nhà bị sập hoàn toàn, 1 nhà bị đổ tường và thêm 1 nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tại xã Mường Than, lũ quét khiến 13 hộ dân ở các bản Đội 9, Đội 11 và Sắp Ngụa có nhà bị sập hoàn toàn, buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Nhiều khu vực như các bản Mường Mít, Hát Nam, Khoang, Vè, Chít, Nậm Sáng và Đội 11 hiện đang bị cô lập do giao thông chia cắt. Tại xã Pắc Ta, 2 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất; xã Lê Lợi có 2 ngôi nhà nằm trong khu vực nguy hiểm đã được di dời người dân đến nơi an toàn. Do tình hình thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng chưa thể thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại.

Tác giả: N.Yến

Nguồn tin: cand.vn