Xử lý đối tượng "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với đối tượng Lê Thị Thủy

Ngày 25/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thuỷ (sinh năm 1968, trú tại xóm Vin, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (cũ), nay là xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, đối tượng Lê Thị Thủy thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật xâm phạm lợi ích của Cơ quan Nhà nước gây hoang mang trong Nhân dân; kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

Tại Cơ quan điều tra, sau khi được lực lượng Công an phân tích, giải thích cặn kẽ về các quy định của pháp luật, đối tượng Lê Thị Thủy đã nhận thức sâu sắc về hành vi sai trái của bản thân. Thủy thừa nhận việc làm của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bày tỏ sự ân hận và thành khẩn gửi lời xin lỗi đến cơ quan chức năng cùng cộng đồng. Thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo này sẽ là cơ sở để cơ quan tố tụng xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật trong quá trình xử lý vụ án.

Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho tất cả mọi người. Mỗi công dân cần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, không để vì sự thiếu hiểu biết, lợi ích cục bộ dẫn đến có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân để rồi phải vướng vào vòng lao lý.

Tác giả: Ngọc Anh – Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn