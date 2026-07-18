CSGT Nghệ An: Xử lý nghiêm xe tải chở hàng cao "bất thường" trên tỉnh lộ 534

Sáng 17/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một ô tô tải chở thùng hàng (được xác định là 1 thùng ô tô cũ) cao "bất thường".

Theo thông tin, tại thời điểm ô tô tải di chuyển trên tuyến đường tỉnh lộ 534, đoạn qua xóm Nha Tra, xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh xe tải chở vượt quá chiều cao cho phép - Ảnh cắt từ video.

Hình ảnh khiến người tham gia giao thông cũng như cộng đồng mạng xã hội xôn xao, bức xúc; đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh, mời tài xế điều khiển xe ô tô tải lên làm việc.

Lực lượng CSGT xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Tại buổi làm việc, tài xế V.V.T. đã thừa nhận hành vi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

Do khoảng cách từ nhà đến xưởng sửa chữa khoảng 1km nên mới "liều" chở như vậy - tài xế T. phân trần.

Với hành vi này, Đội CSGT số 3 đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính tài xế T. 2,5 triệu đồng và chủ xe với mức phạt 10 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn