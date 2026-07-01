Đoàn đại biểu Thanh tra Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tại các địa chỉ đỏ

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập, rèn luyện và là Người cha thân yêu của lực lượng Công an nhân dân. Trước anh linh của Người, Đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an dâng hương tưởng niệm tại Quê nội Bác Hồ

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Quê nội Bác Hồ

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc của Bác và các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an dâng lễ, dâng hương tại Đền Chung Sơn

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc của Bác và các anh hùng, liệt sĩ

Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an thỉnh chuông tại Đền Chung Sơn

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn

Tiếp tục hành trình tri ân, Đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn – nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ, khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống cách mạng, nỗ lực vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh.

Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Đoàn đại biểu tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Hoạt động dâng hoa, dâng hương tại các địa chỉ đỏ của Đoàn đại biểu Thanh tra Bộ Công an là dịp để cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ; đồng thời giáo dục truyền thống, hun đúc tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu cho thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Ngọc Anh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn