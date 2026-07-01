Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1973), quê xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh; có trình độ cử nhân kinh tế. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh (cũ), Giám đốc Sở Tài chính.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (07/7/2026).

* Trước đó, chiều 2/7, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành (54/54 phiếu), ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh./.

Nguồn tin: baochinhphu.vn