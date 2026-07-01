Cô gái trẻ tử vong tại “khúc cua tử thần”

Ngày 17/7, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT tại khúc cua dưới chân cầu vượt Linh Xuân khiến chị T.N.Y. (SN 2003, quê Đồng Nai) tử vong.

Hiện trường vụ TNGT tại "khúc cua tử thần".



Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, xe đầu kéo di chuyển trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) hướng về Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, đến khu vực gần cầu vượt Linh Xuân, tài xế cho xe ôm cua vào đường Hoàng Cầm để về Đồng Nai thì va chạm với xe máy do chị Y. điều khiển. Cú va chạm khiến chị Y. ngã xuống đường rơi vào bánh xe rơ-mooc tử vong tại chỗ.

Nhiều vụ TNGT thương tâm xảy ra tại khúc cua này do nạn nhân rơi vào "điểm mù" của các loại phương tiện có tải trọng lớn.



Tại hiện trường, nhiều người dân sống ở khu vực này cho hay, các phương tiện có tải trọng lớn khi di chuyển từ đường Đỗ Mười ôm cua vào đường Hoàng Cầm để về Đồng Nai, tài xế thường bị khuất tầm nhìn. Trong khi đó, các phương tiện xe máy thường ôm cua theo, cố vượt các phương tiện có tải trọng nặng, không quan sát nên dễ rơi vào “điểm mù” của các phương tiện lớn dẫn đến các vụ va chạm, tai nạn thương tâm.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn