Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Ban Thường vụ huyện Đô Lương

Quang cảnh buổi làm việc

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Đô Lương đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Hiệp báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, huyện Đô Lương đã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2022, có 19/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) năm 2022 đạt 17.721,11 tỷ đồng, bằng 100,74% so kế hoạch, tăng 12,23% so với năm 2021; 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 10.423,5 tỷ đồng, bằng 52,98% so kế hoạch, tăng 10,70% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch đúng hướng. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2022 đạt 66,65 triệu đồng, tăng 12,7% (tăng 7,65 triệu đồng) so với năm 2021.

Huyện đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp trên địa bàn. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với 2.589 cơ sở, thu hút 13.347 lao động, tăng 6,02% so với năm 2021.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào đầu tư dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, may mặc, bất động sản... Đồng thời, huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn và các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác lập quy hoạch, xây dựng đồ án quy hoạch và xây dựng các chương trình, đề án phát triển đô thị của huyện để trình các cấp có thẩm quyền cho ý kiến và phê duyệt đúng quy định. Công tác xây dựng cơ bản được thực hiện tập trung, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, các công trình phục vụ dân sinh, công trình phúc lợi công cộng.

Việc thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo, đến cuối năm 2022 toàn huyện có 32/32 xã về đích NTM, trong đó 05 xã đạt NTM nâng cao; hiện nay đã trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực, ngày càng vững chắc, toàn diện. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được quan tâm thực hiện. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng; đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình văn hoá. Huyện cũng đã thực hiện tốt các chính sách cho người có công và chính sách an sinh, bảo trợ xã hội…

Công tác giảm nghèo và các chương trình hỗ trợ giảm nghèo được triển khai có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện còn 1.739 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 2,93% và 2.293 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,86%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được đẩy mạnh. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm…

Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường, củng cố, kiện toàn. Công tác tiếp dân và tập trung giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai, các chế độ chính sách, các vấn đề xã hội khác được thực hiện tốt. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính luôn được chú trọng.

Bí thư Huyện ủy Bùi Duy Đông phát biểu

Tại buổi làm việc, huyện Đô Lương đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương để chuyển các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp thị trấn Đô Lương ra ngoài vùng trung tâm của huyện, di dời tập trung tại Cụm công nghiệp Lạc Sơn; thu hút nhà đầu tư có năng lực vào Cụm công nghiệp Lạc Sơn và Cụm công nghiệp Thượng Sơn. Cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung mở rộng khu công nghiệp số 5 với diện tích khoảng 1.850ha tại các xã vùng hạ huyện Đô Lương theo định hướng quy hoạch mở rộng Khu kinh tế Đông Nam đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 20.000 tấn xi măng để các xã đạt tiêu chí về NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, huyện Đô Lương trở thành thị xã; đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư tuyến đường trục chính từ QL.7 từ nguồn ngân sách tỉnh…

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh đề nghị huyện tập trung thực hiện để đạt huyện nông thôn mới theo tiến độ đề ra; đồng thời, tập trung thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hóa đề nghị huyện quan tâm thu hút đầu tư các dự án thương mại lớn, tiếp tục quan tâm phát triển các làng nghề

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị huyện Đô Lương tiếp tục làm tốt công tác mời gọi đầu tư các dự án phát triển trên địa bàn; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào các cụm công nghiệp. Tập trung thực hiện quy hoạch đô thị; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư và đơn vị thi công.

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang đề nghị huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch; thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phó Giám đốc Sở TN&MT Phạm Văn Toàn đề nghị huyện đẩy nhanh quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học; huy động mọi nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất để tiếp tục xây dựng và phát huy trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; công tác phòng, chống các loại dịch bệnh; chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Huyện cần tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất; tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ có hiệu quả; quan tâm đến an ninh tôn giáo...

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm đạt mức tăng trưởng bền vững hơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả huyện Đô Lương đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định để đạt được các kết quả đó là nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tính chủ động, năng động trong tập thể Đảng bộ huyện, trước hết là từ Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục và thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp huyện đề ra trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 để có các giải pháp tiếp tục thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

Huyện Đô Lương đã xác định rất rõ, “phấn đấu đến năm 2025, Đô Lương trở thành huyện mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, nông thôn đổi mới, đô thị văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030, phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ, giữ vai trò đô thị động lực thúc đẩy phát triển vùng Tây Nam”. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là quyết tâm rất cao. Để đạt được mục tiêu đó, trước hết đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm nỗ lực cao nhất bởi sự phát triển của Đô Lương không chỉ là phát triển cho Đô Lương mà còn vì sự phát triển của tỉnh. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng việc đặt ra mục tiêu văn minh, giàu đẹp, trở thành thị xã là hoàn toàn thực hiện được.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trước hết, huyện phải quản lý được các quy hoạch như quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, đặt quy hoạch của huyện vào trong quy hoạch tỉnh; sớm cụ thể bằng các quy hoạch phân khu để thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án. Cùng với đó, tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ, hạ tầng cụm công nghiệp phục vụ cho đầu tư phát triển gắn với đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, nhất là các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn và bền vững hơn. Phát huy thế mạnh thuận lợi về vị trí và kết nối giao thông để triển mạnh các loại hình dịch vụ; tăng cường kết nối với các huyện để đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch. Phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử trên địa bàn để quảng bá, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh gắn với di tích lịch sử Truông Bồn, Đền Quả Sơn, du lịch sinh thái tại suối nước nóng Giang Sơn.

Về công nghiệp, cần tổ chức lại Cụm công nghiệp Lạc Sơn, Cụm công nghiệp Thượng Sơn; kêu gọi các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư phát triển; gắn kết khu Đông Nam của Đô Lương với Khu Kinh tế Đông Nam để mở rộng diện tích.

Cần chú trọng tập trung cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao... tạo ra các sản phẩm chủ lực có giá trị cao và phát triển bền vững. Xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương, thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sau thẩm tra để trình Trung ương sớm công nhận huyện đạt chuẩn NTM; tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng bền vững.

Về xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần thay đổi cách tiếp cận các nhà đầu tư; quan tâm chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, mặt bằng, nhất là đối với các cụm công nghiệp để sẵn sàng đón các dự án đầu tư mới. Thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng thời, quan tâm chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nhất là vấn đề nguồn nhân lực, đào tạo việc làm, chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai có hiệu quả chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý khoáng sản để hoạt động này thực hiện theo đúng quy định thực hiện việc rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính... Tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tăng cường giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo, nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trả lời cụ thể các nội dung đề xuất kiến nghị của huyện; đồng thời giao các Sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

