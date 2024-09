Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 (Yagi) tại các địa phương ven biển

Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương.

Đoàn công tác kiểm tra tại Cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu

Hiện nay, ngư dân đã cho tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, chằng néo cẩn thận

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý huyện Quỳnh Lưu phải tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Là địa phương có số lượng tàu thuyền lớn nhất tỉnh, bên cạnh công tác phòng chống bão số 3, cần phải phòng chống cháy nổ tàu thuyền

Tại huyện Quỳnh Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra ở khu vực Cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận). Đây là 01 trong 7 cảng cá của Nghệ An được đưa vào quy hoạch chung của cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá. Sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng, Cảng cá Lạch Quèn có thể đáp ứng nhu cầu neo đậu, tránh trú bão an toàn cho 500 - 700 tàu thuyền của ngư dân địa phương.

Ở các địa phương ven biển, các Nhà văn hóa, Trường học... cũng đã được lựa chọn làm địa điểm đón người dân trú bão theo các kịch bản di dời các khu dân cư trong trường hợp nước biển dâng cao. (Trong ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm Nhà văn hóa thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long nơi được bố trí di dời dân đến ở trong trường hợp cần thiết)

Tại xã Quỳnh Long, đoàn công tác kiểm tra và nghe lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu báo cáo về nguy cơ nước biển dâng qua tuyến đê ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳnh Lưu, địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng chống bão số 3 theo nội dung các Công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như của UBND tỉnh. Đến nay, công tác ứng phó, phòng chống bão số 3 đã được địa phương chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”. Những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt địa phương đã có phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác kiểm tra tại cống Diễn Thành (huyện Diễn Châu). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Diễn Châu phải thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” trong công tác phòng chống bão số 3. Tuyệt đối không được phép chủ quan, lơ là

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn ứng trực, dùng loa kêu gọi các tàu thuyền không đậu xung quanh khu vực cống Diễn Thành để đảm bảo lưu thông dòng chảy cũng như an toàn cho các tàu thuyền trong diễn biến thời tiết xấu

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tại cống Diễn Thành thuộc địa bàn huyện Diễn Châu. Đây là công trình nằm trong hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. Sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng, cống Diễn Thành sẽ tiêu úng, giảm ngập cho 15.000 ha vùng trũng của 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu vào mùa mưa; ngăn mặn, giữ ngọt vào mùa nắng hạn.

Đoàn công tác kiểm tra tại cống Nghi Quang, huyện Nghi Lộc

… và kiểm tra khu tránh trú bão cho các tàu thuyền tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc

Đoàn công tác kiểm tra nguy cơ sạt lở tại xóm Rồng, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi với lãnh đạo huyện Nghi Lộc về phương án phòng chống bão số 3 trên địa bàn địa phương

Trong sáng nay, Đoàn công tác đã đến kiểm tra Cống Nghi Quang và khu tránh trú bão Nghi Quang; kiểm tra công tác phòng chống bão tại cảng Cửa Lò.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu thị xã Cửa Lò cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo để chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống bão số 3 trên địa bàn

Kiểm tra tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động, không được chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Trong đó, tập trung rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển, đảo; bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương phối hợp bố trí việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền của ngư dân đảm bảo an toàn, chống va đập; đồng thời lưu ý triển khai phương án phòng chống cháy nổ tàu thuyền.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý và nhấn mạnh, phải kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn, trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ, đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ.

Ngành Giao thông vận tải cần phối hợp với địa phương bố trí lực lượng để hướng dẫn, cảnh báo, kiểm soát việc đi lại của người dân tại những nơi ngập lụt để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Lực lượng công an chỉ đạo các Tổ an ninh cơ sở phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các khu vực người dân phải di dời để bảo vệ tài sản của Nhân dân.

Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan ứng phó với cơn bão số 3 là “hành động không hối tiếc” với mục đích triển khai mọi biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản do bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát tình hình, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, 3 “sẵn sàng”, trong đó "4 tại chỗ" gồm: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư, phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ. "3 sẵn sàng" gồm: Sẵn sàng chủ động phòng tránh; Sẵn sàng đối phó kịp thời; Sẵn sàng khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Đồng thời, các địa phương phải chủ động phương án trong trường hợp bão kéo dài cũng như trong chủ động phòng chống hoàn lưu bão.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn