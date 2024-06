Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trọng điểm

Cùng đi trong đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, UBND TX Hoàng Mai và các huyện: Quỳnh Lưu, Đô Lương, Tân Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 đến Km12

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 có 08 cầu, trong đó có 05 cầu lớn. Tổng chiều dài thực tế của tuyến là 59,91Km/64,47 Km (do có 4,56Km trùng đường D4 và QL46) đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Tổng mức đầu tư tuyến đường này là 4.651 tỷ đồng (trong đó: Xây lắp 3.202 tỷ đồng, mặt bằng 933,6 tỷ đồng; dự phòng và chi phí khác 515,4 tỷ đồng). Kế hoạch vốn được bố trí là 3.775,141 tỷ đồng; trong đó năm 2024 được bố trí 832 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay được 3.108 tỷ đồng, đạt 82,3%; trong đó năm 2024 giải ngân 282,34 tỷ đồng/832 tỷ đồng, đạt 34%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch đất đai dọc tuyến

Đến nay, tổng giá trị thực hiện được 2.210/2.789 tỷ đồng, đạt 79,23%. (Gói thầu XL01 thực hiện được 1.314 tỷ đồng/1.728 tỷ đồng, đạt 76%; gói thầu XL02 thực hiện được 896 tỷ đồng/1.061 tỷ đồng, đạt 84,44%).

Người dân đang xây dựng nhà ở tại khu tái định cư ở huyện Quỳnh Lưu. Nhiều ngôi nhà đang dần được hoàn thiện

Trong thời gian qua, nhìn chung cơ bản các nhà thầu thi công đã nỗ lực tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công, đến nay giá trị thực hiện đạt 79% so với tiến độ hợp đồng, vượt 7,3%. Tuy nhiên tiến độ này còn chậm so với kế hoạch chỉ đạo của Sở GTVT là 3,5% (gói thầu XL01 chậm 4,3%, gói thầu XL02 chậm 0,6%). Nguyên nhân khách quan là do thời tiết mưa nhiều, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) một số đoạn bàn giao chưa đảm bảo theo kế hoạch như: Trụ T1 cầu Lạch Quèn (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu), đoạn Km49+600 – Km49+900 (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu), đoạn Km63+930 - Km64+155 (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc)… Ngoài nguyên nhân khách quan còn có một số nhà thầu vẫn chưa tập trung, quyết liệt trong công tác huy động thiết bị, nhân lực, tài chính để thực hiện dự án.

Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ dự án

Hiện toàn dự án còn 2,07 Km chưa GPMB, (còn 2,07 Km/83 hộ đất ở và 06 hộ đất nông nghiệp), trong đó: TX Hoàng Mai còn 0,2 km/07 hộ đất ở và 01 hộ đất nông nghiệp; Quỳnh Lưu còn 0,69 km/29 hộ đất ở, 04 hộ đất nông nghiệp, đất của 01 tổ chức; Diễn Châu còn 0,3 km/07 hộ đất ở; Nghi Lộc còn 0,88 km/40 hộ đất ở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án tại huyện Quỳnh Lưu

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá những nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện dự án; tuy nhiên còn có một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương đã có cam kết với tỉnh nhưng đến thời điểm này chưa hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nghe người dân trao đổi về công tác GPMB, đền bù đất tại khu tái định cư

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tháo gỡ nút thắt về mặt bằng, tập trung quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại chậm nhất vào ngày 30/6/2024 phải hoàn thành. Trong thực hiện công tác GPMB, tái định cư, các địa phương cần vận động thuyết phục, phối hợp bàn cơ chế hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định, tuy nhiên cần xem xét thực tế để giải quyết cho các hộ dân, đảm bảo mức chia sẻ cho các hộ dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương phải thực hiện tốt công tác quản lý hành lang dọc tuyến, tránh tình trạng lấn chiếm. Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công đảm bảo tiến độ; các nhà thầu phải quyết liệt, tập trung thi công để không ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Tại huyện Tân Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) đoạn Km0 - Km21+363.

Tại Tân Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) đoạn Km0 - Km21+363

Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) đoạn Km0 - Km21+363 có chiều dài 21,363Km đi qua địa phận các xã Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Bài Sơn, Giang Sơn Đông thuộc địa phận huyện Đô Lương (10,162Km); xã Minh Thành, Thịnh Thành thuộc địa phận huyện Yên Thành (9,768Km); xã Kỳ Tân (1,43Km) thuộc huyện Tân Kỳ.

Tổng mức đầu tư là 739.084 triệu đồng (trong đó: Xây lắp 572.983 triệu đồng, mặt bằng 119.104 triệu đồng; dự phòng và chi phí khác 46.996 triệu đồng).

Công tác GPMB đến nay đã hoàn thành phần tuyến chính

Công tác GPMB đến nay đã hoàn thành phần tuyến chính (21,363km), chỉ còn phạm vi nút giao QL.48E, phạm vi nút giao với đường Hồ Chí Minh. Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, các địa phương cho biết đang tập trung quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại theo kế hoạch đề ra.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, ưu tiên thời gian xử lý các vướng mắc của các địa phương để sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh bố trí, bổ sung nguồn vốn còn lại ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) là 65,014 tỷ đồng.

