Cấm lưu thông để sửa chữa cầu treo dài gần 200m ở Nghệ An

UBND Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An cho hay, trung tuần giữa tháng 4 vừa qua cơ quan chức năng đã có thông báo cấm lưu thông tại cầu treo Đò Rô bắc qua sông Con nối liền xã Nghĩa Đồng với Nghĩa Bình cũ (huyện Tân Kỳ cũ) nay thuộc xã Nghĩa Đồng để phục vụ công tác tu sửa.

Đường dẫn và biển báo cầu treo Đò Rô. (Ảnh: Hải Chi)

Theo đó, cầu treo Đò Rô xây dựng năm 2009, đưa vào sử dụng 8/2010 với chiều dài dài hơn 194m, rộng 2m. Cầu được thiết kế bằng trụ bê tông, dây cáp, mặt cầu lát tấm kim loại, lan can sắt, chịu tải trọng phương tiện từ 2,5 tấn trở xuống… Cầu nằm trên trục đường liên xã Nghĩa Đồng kết nối với đường mòn Hồ Chí Minh và một số tuyến khác, trung bình mỗi ngày có hàng nghìn người qua lại.

Trước thời điểm sửa chữa này, công trình bị xuống cấp nhiều hạng mục như, bề mặt cầu có một số điểm mòn trượt; một số bu lông đai ốc bị mất; lan can hỏng; dầm hư hỏng; cáp hoen gỉ… tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với phương tiện giao thông.

Bề mặt cầu treo đã được gỡ để sửa chữa. ảnh chụp sáng 5/5. (Ảnh: Hải Chi)

Sáng 5/5, trao đổi với Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Nguyễn Ngọc Quý, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Nghĩa Đồng (tỉnh Nghệ An) cho hay, tổng mức đầu tư sửa chữa công trình là 6,5 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách của tỉnh).

Các hạng mục dự kiến tu sửa gồm: Đục nhám bề mặt bê tông mũ mố trụ; khoan xuyên qua bê tông cốt thép mũ mố trụ; bơm vữa chèn cáp neo cần neo thép; bổ sung bu lông đai ốc bị mất; thay thế các tấm thép bị rỉ sét; sửa đường dẫn lên cầu, sơn sửa, nắn chỉnh lan can, dầm, trụ cầu; tra bôi mỡ cáp;…

Cầu treo Đò Rô nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hải Chi)

Thời gian cấm qua cầu dự kiến 3 tháng để phục vụ thi công các hạng mục chính. Sau đó nhà thầu có thể tiếp tục làm các công đoạn khác, song phương tiện qua vẫn lưu thông qua cầu bình thường.

Trong thời gian cấm qua cầu treo Đò Rô, phương tiện tham gia giao thông có thể di chuyển qua cầu Đò Sen bằng bê tông kiên cố cách đó khoảng 7km thuộc địa phận xã Nghĩa Đồng.

Được biết, trước đây cầu treo Đò Rô đã từng trải qua một số lần tu sửa.

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV