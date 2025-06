Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Cùng đi trong đoàn có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc phát biểu

Trong dòng chảy 100 năm lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An đã có chặng đường gần 70 năm xây dựng và trưởng thành. Từ những ngày đầu (ngày 07/9/1956), Đài Truyền thanh Nghệ An ra đời với thiết bị còn rất thô sơ, đến nay đã thực sự trở thành một kênh thông tin quan trọng không thể thiếu trong đời sống văn hóa – tinh thần của người dân xứ Nghệ, từng bước phát triển vươn mình, bắt kịp xu thế làm báo hiện đại trong thời kỳ đổi mới. Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, năm 2024, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An xếp thứ 2 trong 10 cơ quan báo chí xuất sắc nhất Khối Đài Phát thanh - Truyền hình trong cả nước, sau Đài Truyền hình Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi tới các nhà báo, phóng viên, người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sự trân trọng, tình cảm thân thiết; đồng thời ghi nhận những bước phát triển nổi bật của Đài trong thời gian qua.

Hiện do yêu cầu của công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Đài PT-TH Nghệ An và Báo Nghệ An sẽ hợp nhất và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Đồng thời, những yêu cầu mới, giai đoạn mới so với trước đây, mối quan hệ giữa báo chí và người dân đã thay đổi căn bản. “Từ chỗ 90% người dân Việt Nam không biết chữ, báo phải mất tiền mua, số báo phát hành không quá hai bàn tay thì ngày nay, báo mạng có thể tiếp cận đến 95% người dân, không mất tiền, 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong 1 năm. Bối cảnh này đặt ra cho báo chí những nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang”- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết.

Đây là bước ngoặt lớn, vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với lãnh đạo Đài và các phóng viên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Ban lãnh đạo Đài tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam; thực hiện tốt chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghệ, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và phát sóng; phát triển nền tảng truyền thông đa phương tiện, tăng cường, chú trọng xây dựng và vận hành website, fanpage… để lan tỏa nội dung đến công chúng mọi lúc, mọi nơi.

Các đại biểu tham dự chương trình

Đồng thời tăng cường tính thời sự, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Chủ động sản xuất tin, phóng sự về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh... Đài PTTH tỉnh tiếp tục đóng vai trò là kênh tuyên truyền chính thống tại địa phương, phản bác các thông tin xấu độc. Đặc biệt, tăng cường công tác đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ trong tình hình mới. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập mô hình sản xuất hiện đại từ các Đài Trung ương hoặc nước ngoài,…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và kỳ vọng rằng, những người làm báo, trong đó bao gồm các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các thành viên đoàn công tác đã đến chúc mừng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các thành viên đoàn công tác chúc mừng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An

Nhà báo Trịnh Duy Hưng - Phụ trách Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với đơn vị trong thời gian vừa qua

Với bề dày lịch sử, Thông tấn xã Việt Nam đã trải qua gần 80 năm (Ngày 15/9/1945) xây dựng và trưởng thành cùng 80 năm lập Quốc với những dấu mốc đáng nhớ trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc. Năm 1961, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An được thành lập. Trong những năm qua, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An đã thông tin tuyên truyền các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân, cách làm điển hình, tích cực; đồng thời kịp thời phản ánh về những mặt hạn chế, tồn tại, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh biểu dương và chúc mừng những kết quả Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua



Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Thông tấn xã Việt Nam giao phó, đồng hành với người dân, doanh nghiệp, chính quyền tỉnh Nghệ An trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong thời đại công nghệ bùng nổ, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, gương mẫu chấp hành các quy định của Luật Báo chí cũng như đạo đức người làm báo, góp phần xây dựng đội ngũ phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các thành viên đoàn công tác tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, phóng viên Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục thể hiện bản lĩnh của người làm báo, nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, hết mình vì sự nghiệp báo chí, tiếp tục đồng hành, phát huy hơn nữa vai trò trong sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn