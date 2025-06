Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2025

Tham dự phiên tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo thị xã Thái Hòa, huyện Yên Thành.

Quang cảnh phiên tiếp công dân tỉnh tháng 6/2025

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn báo cáo việc tiếp nhận đơn thư tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh trong tháng

Tại phiên tiếp công dân, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp ông Nguyễn Nam Kim và một số công dân trú tại xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hoà kiến nghị cấp có thẩm quyền xác định đất đền bù, chuyển đổi đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị thu hồi để thực hiện Dự án đường dây 500 kV Thường Tín – Hà Tĩnh (giai đoạn 2).

Dự án Xây dựng đường dây 500 kV Thường Tín – Hà Tĩnh (giai đoạn 2) – Địa phận xã Nghĩa Mỹ huyện Nghĩa Đàn (cũ) có 07 hộ gia đình bị ảnh hưởng phải di dời nhà ở và bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngày 18/01/2005, UBND tỉnh có Quyết định số 44/QĐ-UB.ĐC về việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án, trong đó có 07 hộ gia đình tại xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ. Các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và di dời chỗ ở, bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ. Tuy nhiên, các hộ gia đình đã di chuyển chỗ ở mà không tự lo được đất ở mới.

Để giải quyết nhu cầu đất ở cho các hộ phải di dời do bị ảnh hưởng Dự án Xây dựng đường dây 500 kV Thường Tín – Hà Tĩnh (giai đoạn 2), ngày 28/3/2005, UBND xã Nghĩa Mỹ đã tổ chức cho các hộ bốc thăm lựa chọn vị trí các lô đất tái định cư tại vị trí sơ đồ phân lô chi tiết khu dân cư nông thôn khu vực xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ (vị trí khu đất được UBND huyện Nghĩa Đàn phê duyệt ngày 19/01/2005). Các hộ gia đình đã nộp tiền đất ở diện giải toả đường dây 500 kV với giá trị 1.500.000 đồng/hộ.

UBND xã Nghĩa Mỹ đã có Tờ trình số 05/TT-UB ngày 13/7/2005 gửi UBND huyện Nghĩa Đàn (cũ) đề nghị phê duyệt cho 07 hộ tại xóm Thịnh Mỹ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường dây 500 kV được giao đất trên cơ sở quy hoạch sơ đồ phân lô chi tiết khu dân cư nông thôn khu vực xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ đã được UBND huyện Nghĩa Đàn phê duyệt. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, thu thập thông tin, không có văn bản của UBND huyện Nghĩa Đàn đồng ý về Tờ trình số 05/TT-UB ngày 13/7/2005 của UBND xã Nghĩa Mỹ về việc phê duyệt đối tượng giao đất cho 07 hộ gia đình. Qua kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ gia đình, hiện trạng có 03 hộ gia đình đã xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định, 04 hộ chưa xây dựng nhà.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa Nguyễn Công Hoan, các hộ gia đình thuộc trường hợp được UBND xã Nghĩa Mỹ giao đất không đúng thẩm quyền

Ngày 19/10/2022, các hộ gia đình được UBND xã Nghĩa Mỹ nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu tại bộ phận Một cửa thị xã Thái Hoà và đã có Thông báo nộp tiền sử dụng đất. Do không thống nhất với số tiền sử dụng đất phải nộp, các hộ gia đình có đơn kiến nghị với nội dung xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư dự án Đường dây 500 kV mạch 2 tại xã Nghĩa Mỹ.

UBND thị xã Thái Hoà tổ chức đối thoại do Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà chủ trì đã phân tích, giải thích nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục kiến nghị về việc chưa được nhận tiền hỗ trợ tự lo đất ở theo Quyết định số 44/QĐ-UB.ĐC ngày 18/01/2005 của UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật cho biết, các hộ gia đình thuộc trường hợp được UBND xã Nghĩa Mỹ giao đất không đúng thẩm quyền nên áp dụng các điều khoản chuyển tiếp của quy định pháp luật để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 01/08/2024, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực với những cơ chế chính sách mới, UBND thị xã Thái Hoà giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các hộ gia đình để phân tích, hướng dẫn, đề ra phương án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định chuyển tiếp hồ sơ để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình. Hiện đã có 01 hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 2/7 hộ gia đình đang thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; còn 04 hộ gia đình chưa thống nhất tiếp tục phản ánh đến UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã phân tích khái niệm giao đất trái thẩm quyền trong trường hợp này là do trong quyết định thu hồi đất không có nội dung bố trí đất tái định cư. Chính quyền địa phương không đủ thẩm quyền giao đất nhưng vẫn thực hiện giao đất cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã Thái Hòa phối hợp với các Sở, ngành rà soát lại các quy định của văn bản pháp luật để áp dụng, vận dụng các điều khoản quy định có lợi nhất cho người dân; tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ dân cung cấp các tài liệu liên quan để cơ quan nhà nước tìm được các giải pháp có lợi nhất cho người dân. Các ngành, địa phương trả lời kiến nghị của người dân trước ngày 1/7/2025.

Luật sư đại diện ông Nguyễn Văn Nghi và một số công dân trú tại xóm Đông Tiến, xã Đông Thành nêu kiến nghị

Tiếp đó, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp ông Nguyễn Văn Nghi và một số công dân trú tại xóm Đông Tiến, xã Đông Thành, huyện Yên Thành kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp và phát triển kinh tế tại Tổng đội Thanh niên xung phong 6 – Xây dựng kinh tế Nghệ An (nay là Công ty CP Phát triển lâm nghiệp Đông Bắc - Tập đoàn TH).

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Vũ Tuấn Dũng phát biểu

Đối với nội dung này, lãnh đạo UBND huyện Yên Thành cho biết, do thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ trích đo đạc phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án còn có 40 hộ gia đình là đội viên Tổng đội Thanh niên xung phong 6 – Xây dựng kinh tế Nghệ An có công trình tài sản trên đất là nhà ở đã được bồi thường công trình, vật kiến trúc nhưng chưa được bồi thường đất ở (theo định mức 400 m2/hộ); tiền hỗ trợ di chuyển chỗ ở, hỗ trợ tiền thuê nhà và 3 hộ gia đình bồi thường sai loại đất so với hiện trạng sử dụng trên thực địa.

Sau khi nghe ý kiến của các ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu Ban tiếp công dân tỉnh phải rà soát kỹ các nội dung tại các phiên tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh. Phiên tiếp công dân của UBND tỉnh chỉ tiếp nhận nội dung kiến nghị của công dân khi Ban Tiếp công dân các địa phương đã giải quyết, có kết luận nhưng người dân không đồng ý tiếp tục kiến nghị lên cấp cao hơn. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình địa phương, các ngành, đơn vị liên quan chưa làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giải quyết vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao UBND huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tỉnh đoàn rà soát lại khung chính sách, tiến hành bồi thường để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn