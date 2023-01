Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh;…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Trong giờ phút thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác Hồ.

Tác giả: QUỲNH TRANG

Nguồn tin: Báo Lao động