Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo tiền bối

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương và thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm, tưởng nhớ và tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, người cộng sản mẫu mực, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Bắc Ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929 khi mới 17 tuổi.

Tháng 3 năm 1938 đồng chí trở thành Tổng Bí thư của Đảng, khi chưa đầy 26 tuổi. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một chiến sỹ cộng sản tiên phong, nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chỉ đạo thay đổi chiến lược tạo ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1938 - 1941. Đặc biệt, tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí đã khái quát những vấn đề tư tưởng, lý luận sâu sắc về xây dựng củng cố Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình, thể hiện một tư duy chính trị uyên bác, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, tấm gương sáng ngời của một chiến sỹ cách mạng bất khuất, trung kiên, trọn đời chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngay sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu đã thăm quan khu trưng bày tư liệu, hiện vật, Nhà lưu niệm - nơi gắn bó những năm tháng tuổi thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

* Tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người đảng viên trung kiên, suốt đời sống, chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc (bí danh Mười Cúc), là nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo, mẫu mực “Nói và Làm”, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Giữ trọng trách là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, chủ động, khôn khéo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những khó khăn, có lúc hiểm nghèo, tiến hành công cuộc đổi mới thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

* Tại Khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước ở (tỉnh Hưng Yên). Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Ngày 7/3/1944, đồng chí hy sinh khi mới 32 tuổi. Đồng chí Tô Hiệu là người yêu nước nhiệt thành, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Dù trong thời gian dài bị giam cầm, tra tấn, hành hạ trong những nhà tù khét tiếng tàn bạo, như “địa ngục trần gian” ở Côn Đảo, Sơn La, đồng chí vẫn giữ vững bản lĩnh kiên cường, tinh thần lạc quan cách mạng, vững tin vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Cuộc đời, phẩm chất cách mạng cao đẹp của đồng chí Tô Hiệu mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo...

* Tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, suốt đời gắn bó với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng chí Lê Văn Lương tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912, trong một gia đình nhà nho, có truyền thống yêu nước, hiếu học và cách mạng tại (tỉnh Hưng Yên). Năm 1927, khi mới 15 tuổi, là học sinh Trường Bưởi, đồng chí Lê Văn Lương đã gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí luôn là một người cộng sản chân chính, mẫu mực, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Lê Văn Lương là một nhà lãnh đạo có nhân cách cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, sống có tình, có nghĩa với đồng chí, đồng bào; xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Dâng hương tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính trước anh hùng liệt sỹ, Trung tướng Nguyễn Bình, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người tướng lĩnh tài ba đã góp phần không nhỏ vào công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và giải phóng dân tộc...

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Trung tướng Nguyễn Bình đã có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất; hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng; một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí đã tỏ rõ phẩm chất của một vị tướng tài, thao lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo gương mẫu, giàu nghị lực và bản lĩnh; một tấm gương sáng ngời của người cộng sản; trung thực, thẳng thắn, chan hòa với đồng bào, đồng chí, đồng đội.

Tác giả: Nguyễn Hồng Điệp

Nguồn tin: Báo Tin tức