Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dâng hương tại Đền Chung Sơn.

Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các đấng sinh thành, anh chị em ruột và những người thân trong gia tộc và các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đoàn công tác thăm nhà tranh của Bác Hồ ở Làng Sen.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước nhà tranh của Bác Hồ.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người sáng lập, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trước anh linh của Người, lực lượng CAND nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, gương mẫu, tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo, thiết thực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất một lòng, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.





