Chủ tịch Quốc hội: Tạo khí thế, niềm tin cho nhiệm kỳ mới

Sáng 5-4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với lãnh đạo Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất một số vấn đề chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức khai mạc sáng 6-4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có rất nhiều nội dung quan trọng.

Quốc hội sẽ tiến hành công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật.

Đồng thời xem xét, quyết định các kế hoạch lớn của quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong giai đoạn 5 năm tới.

Kỳ họp sẽ khai vào sáng 6-4. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt.

Ông Mẫn nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về nội dung ở những thời khắc khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Đồng thời là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn.

Ông đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

Sáng mai (6-4), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV1). Theo dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu tại phiên họp. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết. Cùng với đó là 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

